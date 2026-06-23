Alex Escobar é afastado após passar mal e não deve acompanhar jogo do Brasil na Copa

O apresentador Alex Escobar precisou ser afastado do Globo Esporte, da TV Globo, nessa segunda-feira (22), e não deve participar da transmissão do jogo da Seleção Brasileira, marcado para esta quarta-feira (24). A informação é da CNN Brasil.

O mal-estar foi registrado durante sua participação diretamente da cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Já o novo jogo será realizado em Miami, o que exigiria que o apresentador viajasse.

Na noite de segunda, Escobar usou as redes sociais para se manifestar após ser hospitalizado para exames médicos.

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Escobar, que integra o time de profissionais na cobertura da Copa do Mundo de Futebol pela TV Globo, deixou claro que está tudo bem e que aguarda apenas a liberação médica para retornar ao trabalho. Ele ainda agradeceu o carinho e orações que recebeu.

"Gente boa, resolvi escrever para não postar aquele dramático vídeo com roupa de hospital. Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta mas estou bem", escreveu em sua conta do Instagram.

Ele reforçou ainda que não teve nenhuma confusão mental e que passará por novos exames, nesta terça-feira (23), para descartar qualquer suspeita.

"Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras. O vídeo dá uma impressionada mesmo, mas acreditem, me sinto pronto desde aquele momento pra assistir a um jogo do América, fazer um cafezinho, cantar um samba. Estou bem e falando direito", assegurou.

O que aconteceu

Alex Escobar precisou ser afastado do Globo Esporte, da TV Globo, nesta segunda-feira (22), após passar mal ao vivo em uma transmissão diretamente dos Estados Unidos.

O episódio aconteceu durante uma chamada para o programa Encontro com Patrícia Poeta. O jornalista falava sobre a possível escalação de Neymar para o próximo jogo da seleção brasileira, mas teve dificuldade na fala e se mostrou perdido nas informações.

Ele não conseguiu pronunciar corretamente uma palavra e chegou a interromper a fala brevemente, antes de continuar. O momento repercutiu nas redes sociais e gerou preocupação entre os fãs.

Mais tarde, o jornalista Fred Bruno, colega de Escobar na apresentação do Globo Esporte, disse no ar que o jornalista teve um pico de pressão enquanto trabalhava.

"Como vocês sabem, eu estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão, acabou não se sentindo muito bem, mas está tudo certo agora com ele", comentou Fred ao vivo.