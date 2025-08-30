Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje 30/08

O "Caldeirão com Mion", da TV Globo, promete muita diversão na tarde deste sábado (30).

O programa começa a partir de 17h10, logo após a "Taça das Favelas".

Quem está participando do Caldeirão do Mion?

No programa "Sobre o Som", haverá a participação dos humoristas Thiago Ventura, Bruna Louise, Maurício Meirelles e Murilo Couto.

Que horas começa o Caldeirão do Mion?

O "Caldeirão do Mion" deste sábado começa a partir de 17h10, conforme programação da Globo. Também é possível assistir a emissora pelo Globoplay.