Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (14/09)?

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (14). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 8h45, após o "Globo Rural".

Neste domingo (14), o programa irá relembrar o encontro de Daniel com Felipe Araújo, João Neto e Frederico.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (14)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 8h45, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.