Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (31/08)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (31) irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com o Huck", segundo a TV Globo.

Entre os destaques da atração estão a rotina do homem preso que foi por ameaçar o influenciador Felca. O programa vai mostrar detalhes da quadrilha de exploração sexual de crianças e adolescentes liderada por Cayo Lucas.

Em uma entrevista emocionante, o dançarino mais famoso do Brasil, Carlinhos de Jesus, vai falar sobre a doença que limita seus movimentos.

E tem Leandro Hassum, que topou o convite para uma conversa sem assuntos proibidos.

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h10.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana são apresentadas por Maju Coutinho e Poliana Abritta.