Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (24/08)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (24) irá ao ar às 20h30, após o "Domingão com o Huck", segundo a TV Globo.

Neste domingo, a revista eletrônica vai apresentar detalhes da investigação de uma família que sobreviveu a 11 tiros que atingiram o carro em que estavam. Após oito meses, o Fantástico mostra que o crime, segundo a polícia, está ligado a um desvio milionário.

Além disso, também trata a segunda parte da reportagem especial "Essa Tal de Menopausa", que vai falar sobre as opções de tratamento.

Que horas começa o Fantástico hoje (24)?

O 'Fantástico' vai ao ar a partir de 20h30 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 23h35.

Reportagens especiais e as notícias mais importantes da semana são apresentadas por Maju Coutinho e Poliana Abritta.