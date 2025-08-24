Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo, 24 de agosto

O "Acerte ou Caia" deste domingo (24) começa às 15h45, na TV Record, após o "Game dos 100".

Comandado por Tom Cavalcante, o game show contará com um time de peso na disputa pelo prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil.

Completando um ano de existência, a atração receberá competidores que já venceram a dinâmica.

O jogo busca testar os famosos em seus conhecimentos gerais, que se enfrentam em um jogo de perguntas e respostas. Cada um tem até 30 segundos para responder corretamente e ficar longe do fundo do buraco.

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (24)?

O "Acerte ou Caia" começa às 15h45. A exibição acontece na TV Record, mas o programa também pode ser acessado na íntegra no RecordPlus, o streaming da Record.