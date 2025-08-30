Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' na Globo? Veja horário neste domingo (31/08)

A celebração eucarística é transmitida para todo o Brasil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem do Padre Marcelo Rossi sorrindo
Legenda: Missa é comandada por Padre Marcelo Rossi
Foto: Divulgação/ TV Globo / Estevam Avellar

"Santa Missa com Padre Marcelo" começa a partir das 5h45 deste domingo (31) na TV Globo. A celebração eucarística é transmitida para todo o Brasil, comandada pelo Padre Marcelo Rossi. 

O programa, inclusive, é o mais antigo da Globo e foi transmitido pela primeira vez em fevereiro de 1968 para todo o Brasil. 

As celebrações também são comandadas pelo Dom Fernando Figueiredo, além de Padre Marcelo.

Que horas começa a 'Santa Missa com Padre Marcelo' neste domingo? 

O programa começa às 5h45 na TV Globo e também pelo Globoplay. A Santa Missa tem previsão de acabar por volta das 06h35.

