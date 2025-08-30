Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado 30/08?

O programa "É de Casa" será exibido neste sábado (30), na TV Globo, com apresentação de Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. A produção vai ao ar às 9h, logo após o "Mistura Boa".

O ator Antonio Calloni é um dos convidados do programa de variedades, que também contará com receitas deliciosas.

Veja também Zoeira Conheça 11 filmes cult que marcaram gerações e ainda merecem ser vistos Zoeira O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros

Que horas começa o 'É de Casa' hoje?

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 11h45.

Dicas sobre os mais variados temas como beleza, artesanato, culinária, serviço e entretenimento, além de notícias do que está acontecendo no Brasil, são destaques na atração.