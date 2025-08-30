Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado 30/08?

O ator Antonio Calloni é um dos convidados do programa de variedades

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto dos apresentadores do 'É de Casa' Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete
Legenda: Programa explora temas como beleza, artesanato, culinária, serviço e entretenimento
Foto: Reprodução/Instagram

O programa "É de Casa" será exibido neste sábado (30), na TV Globo, com apresentação de Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. A produção vai ao ar às 9h, logo após o "Mistura Boa".

O ator Antonio Calloni é um dos convidados do programa de variedades, que também contará com receitas deliciosas.

Veja também

teaser image
Zoeira

Conheça 11 filmes cult que marcaram gerações e ainda merecem ser vistos

teaser image
Zoeira

O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros

Que horas começa o 'É de Casa' hoje? 

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 11h45.

Dicas sobre os mais variados temas como beleza, artesanato, culinária, serviço e entretenimento, além de notícias do que está acontecendo no Brasil, são destaques na atração.

Assuntos Relacionados
foto dos apresentadores do 'É de Casa' Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete
Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado 30/08?

O ator Antonio Calloni é um dos convidados do programa de variedades

Redação
Há 42 minutos
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
Há 1 hora
Foto de capa do álbum Man's best friend, de Sabrina Carpenter
Zoeira

Confirmada no Lollapalooza Brasil, Sabrina Carpenter lança álbum 'Man's best friend'; veja detalhes

Com letras explícitas e definido pelos fãs como um trabalho divertido, ácido e sensual, álbum tem sido bem recebido pelo público

Redação
29 de Agosto de 2025
Foto de Karol Cavalcante e David Luiz
Zoeira

Ex-affair de David Luiz, cearense Karol Cavalvante consegue medida protetiva contra o jogador

A jovem acusa o atleta de ameaçá-la de morte e tentar suborná-la com R$ 100 mil

Redação
29 de Agosto de 2025
Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV
Zoeira

Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV

Artista apresenta projeto musical em show no Ceará na noite desta sexta-feira (29)

João Lima Neto
29 de Agosto de 2025
Cena da série Dias Perfeitos, que teve últimos episódios disponibilizados na Globoplay
Zoeira

O que acontece no final de 'Dias Perfeitos'? Confira diferenças entre livro e série

Produção lançou novos episódios na Globoplay, e fãs comentaram sobre escolhas da adaptação

Cena de um filme com uma mulher em vestido preto e um homem em terno preto, segurando as mãos em um cenário teatral elegante com detalhes dourados.
Zoeira

TV Globo exibe 'O Destino de Júpiter' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29) traz ação e fantasia para o público de casa

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Mulher com boné branco com escrito #JUSTIÇA e camiseta vermelha, ao fundo, uma pessoa segurando cartaz que diz 'YouTube não apague a nossa história', em campanha por justiça social.
Zoeira

YouTube exclui canal 'Bel para Meninas' e influenciadora anuncia protesto na Faria Lima, em SP

Jovem foi uma das citadas pelo youtuber Felca em vídeo sobre a "adultização" de crianças na internet

Paulo Roberto Maciel*
29 de Agosto de 2025
Cátia Fonseca participante da Dança dos Famosos
Zoeira

Cátia Fonseca nega lesão em ensaios da Dança dos Famosos: 'Apenas dores musculares'

Apresentadora desmentiu rumores de que teria sido eliminada do quadro por conta de uma luxação

Redação
29 de Agosto de 2025