Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje 30/08?

Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem da influenciadora Virginia Fonseca para o programa Sabadou com Virginia
Legenda: Programa da Virginia combina entrevistas e brincadeiras
Foto: Reprodução/SBT

Música, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou com Virginia", que vai ao ar neste sábado (30), às 22h15, no SBT, logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa".

No programa, a influenciadora Virginia Fonseca recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e do influenciador Lucas Guedez.

Enquanto Margareth dá opiniões diretas sobre tudo o que acontece, Lucas interage com a plateia e os participantes, garantindo momentos de humor e descontração.

Veja também

teaser image
Zoeira

Conheça 11 filmes cult que marcaram gerações e ainda merecem ser vistos

teaser image
Zoeira

O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros

Quem vai estar no programa da Virginia?

Neste sábado (30), Virginia recebe três convidados especiais:  a dupla Guilherme & Santiago, a influenciadora Mari Menezes e a apresentadora Sonia Abrão para um bate-papo sincero e revelador.

Além dos quadros já consagrados pelo público como "Sabadou Tem Que Beijar" e "Se Beber, Não Fale", a edição terá novidades. Christina Rocha comandará o "Casos de Família Sabadou", ajudando a resolver tretas dos bastidores do programa.

Que horas começa o 'Sabadou com Virginia'?

 O programa inicia às 22h15 deste sábado (30), no SBT, logo após a exibição do programa "Bake off Brasil - Mão na Massa".

Assuntos Relacionados
Imagem da influenciadora Virginia Fonseca para o programa Sabadou com Virginia
Zoeira

Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje 30/08?

Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"

Redação
Há 29 minutos
A parceria entre Virginia e Neymar começou em 2023 com um perfume que levava o nome dele
Zoeira

Virginia afirma que parceria com Neymar chegou ao fim após ligação polêmica na madrugada

O perfume lançado com o jogador teve o nome e a embalagem alterados após o fim do contrato

Redação
30 de Agosto de 2025
A pastora Renallida concedeu entrevista ao “Profissão Repórter”
Zoeira

Pastora comenta participação de filho menor de idade em vídeos de Hytalo Santos

Renallida Lima contou que fez uma tatuagem em homenagem a Hytalo, mas posteriormente a removeu

Redação
30 de Agosto de 2025
Marcos Mion
Zoeira

Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje 30/08

O programa contará com diversos convidados neste sábado

Redação
30 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

Celso apoia Estela.

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus.

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques.

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (30)

Marta chora por causa das ofensas de Joyce e Xavier tenta consolá-la.

A. Seraphim
30 de Agosto de 2025
foto dos apresentadores do 'É de Casa' Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete
Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado 30/08?

O ator Antonio Calloni é um dos convidados do programa de variedades

Redação
30 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (30/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
30 de Agosto de 2025