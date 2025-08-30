Qual o horário do Sabadou com Virgínia hoje 30/08?
Programa vai ao ar logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa"
Música, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou com Virginia", que vai ao ar neste sábado (30), às 22h15, no SBT, logo após o "Bake off Brasil - Mão na Massa".
No programa, a influenciadora Virginia Fonseca recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e do influenciador Lucas Guedez.
Enquanto Margareth dá opiniões diretas sobre tudo o que acontece, Lucas interage com a plateia e os participantes, garantindo momentos de humor e descontração.
Quem vai estar no programa da Virginia?
Neste sábado (30), Virginia recebe três convidados especiais: a dupla Guilherme & Santiago, a influenciadora Mari Menezes e a apresentadora Sonia Abrão para um bate-papo sincero e revelador.
Além dos quadros já consagrados pelo público como "Sabadou Tem Que Beijar" e "Se Beber, Não Fale", a edição terá novidades. Christina Rocha comandará o "Casos de Família Sabadou", ajudando a resolver tretas dos bastidores do programa.
Que horas começa o 'Sabadou com Virginia'?
O programa inicia às 22h15 deste sábado (30), no SBT, logo após a exibição do programa "Bake off Brasil - Mão na Massa".