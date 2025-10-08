Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Mulher descobre traição e espalha glitter em carro e casa do ex

Vídeo de objetos com glitter acumula mais de 11 milhões de visualizações no TikTok

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
O vídeo publicado por Rafaela mostra glitter por todo o carro e o apartamento do ex-namorado
Foto: Reprodução/TikTok
Foto: Reprodução/TikTok

A cuiabana Rafaela Bressan Dela Justina, de 28 anos, viralizou no TikTok ao publicar um vídeo em que espalha glitter por todo o carro e o apartamento do ex-namorado, depois de descobrir que foi traída durante o relacionamento.

O caso aconteceu no dia 27 de setembro, 17 dias após o término do casal.

Rafaela contou ao g1 que decidiu fazer a “redecoração reluzente” depois de confirmar que o ex convidou outra pessoa para sair enquanto ainda estavam juntos.

“Quando fui questioná-lo sobre a traição, uma das coisas que ele me disse é que eu poderia me vingar. Mas ficar com outra pessoa já não fazia sentido, pois não estávamos mais juntos. A única coisa que consegui pensar foi a situação com o glitter, que eu já tinha visto na internet, algo semelhante, e dei boas gargalhadas”, contou.

Assista ao vídeo da vingança no TikTok:

@bressanpiercing Homens sempre esperam que você pague na mesma moeda, mas você mostra como pode ser mais criativa usando 7kg de glitter #glitternocarro #traição #povhomens #fyp #fofoca ♬ Bad Reputation - Joan Jett

O vídeo da “vingança com glitter” acumula mais de 11,5 milhões de visualizações. Segundo Rafaela, ela usava a rede social para divulgar o trabalho como bodypiercer, mas foi incentivada pelas amigas a compartilhar o episódio.

A repercussão, segundo Rafaela, foi uma surpresa. O namoro durou um ano, mas o vínculo entre ela e o ex começou na adolescência, aos 13 anos.

Apesar da longa amizade, o relacionamento terminou por diferenças de prioridades. “Eu busco, e cobro também, uma certa independência financeira da família, organização com o cumprimento de tarefas e com o ambiente em que vive. E, para ele, isso estava distante ou não era prioridade”, completou.

Comentários

No TikTok, o vídeo de Rafaela rendeu uma enxurrada de comentários de apoio e bom humor. “Foi brilhante”, elogiou uma usuária. “Eu ainda tava processando a geladeira quando ela me abre o notebook”, brincou outra.

O vídeo publicado por Rafaela mostra glitter por todo o carro e o apartamento do ex-namorado
