Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Gracyanne elogia estreia de Belo como ator em novela da Globo

O elogio aconteceu em meio ao processo de divórcio litigioso

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
imagem mostra o ator Marcos Palmeira e o cantor Belo caracterizados como personagens da próxima novela, três graças.
Legenda: Gracyanne elogiou Belo em post com teaser da nova novela da Globo, Três Graças.
Foto: Globo/ Fabiano Battaglin.

Aos 41 anos, Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao deixar um elogio público para Belo, 52, em meio ao processo de divórcio litigioso que trava com o cantor. O pagodeiro está no elenco de “Três Graças”, próxima novela das 21h da TV Globo, e compartilhou um teaser da trama no Instagram, na última terça-feira (23).

"Você é grandioso em tudo que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho. Parabéns", escreveu a musa fitness nos comentários da publicação.

Veja também

teaser image
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'?

A mensagem chamou atenção não apenas pelo tom carinhoso, mas também pelo contraste com o embate jurídico que envolve a separação dos dois. Gracyanne afirma que o artista se recusa a assinar a documentação do divórcio, iniciado após 16 anos de casamento.

Apesar das divergências, a influenciadora mantém o hábito de reforçar publicamente sua admiração e carinho pelo ex-marido. Em entrevistas recentes, chegou a admitir que ainda teria interesse em uma possível reconciliação.

Insegurança

Enquanto isso, a atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, enfrenta o peso dessa relação duradoura dentro de “A Fazenda 17”. Confinada no reality show da Record, a modelo não escondeu a insegurança ao ser questionada sobre a chance de o ex-casal "Tudão" reatar. "Até eu achei [que iam voltar]", confessou.

Rayane também comentou sobre os rumores e comparações que surgem nas redes sociais sempre que Gracyanne e Belo voltam a aparecer no mesmo noticiário: "Sempre vai ter o nome dela, e sempre vai ter o nome dele envolvido. Quando tem algum programa com os dois, aparecem aquelas coisas de que ele não me respeita. Mas não tem o que fazer. Eles viveram 16 anos juntos", desabafou.

Assuntos Relacionados
imagem mostra o ator Marcos Palmeira e o cantor Belo caracterizados como personagens da próxima novela, três graças.
Zoeira

Gracyanne elogia estreia de Belo como ator em novela da Globo

O elogio aconteceu em meio ao processo de divórcio litigioso

Redação
Há 1 hora
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Marlon tenta conter Kami.

A. Seraphim
Há 1 hora
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Diná vai até a casa de Ismael com Mauro e um segurança.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (24)

Cecília avisa a Laís que o advogado falou que Sarita tem o direito de conhecer sua origem.

A. Seraphim
Há 1 hora
Colagem mostra imagens de Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily, participantes de A Fazenda 17 que disputam a Prova do Fazendeiro em 24 de setembro de 2025, usando chapéus de fazendeiro.
Zoeira

Enquete: Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro de 'A Fazenda'?

O ganhador da dinâmica se livra da roça e volta para a disputa poderoso

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagem mostra Carol Lekker, Fabiano Moraes, Dudu Camargo e Gabily na primeira roca de a fazenda
Zoeira

Quem está na primeira roça de 'A Fazenda'? Veja como foi votação

Quatro jogadores estão na versão preliminar da berlinda e um deles irá se livrar nesta quarta-feira (24)

Redação
24 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (24/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
24 de Setembro de 2025
foto da atriz Claudia Cardinale em tapete vermelho
Zoeira

Morre atriz Claudia Cardinale, estrela do cinema europeu, aos 87 anos

A artista partiu "junto a seus filhos" em Nemours

Diário do Nordeste/AFP
23 de Setembro de 2025