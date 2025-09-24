Gracyanne elogia estreia de Belo como ator em novela da Globo

Aos 41 anos, Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao deixar um elogio público para Belo, 52, em meio ao processo de divórcio litigioso que trava com o cantor. O pagodeiro está no elenco de “Três Graças”, próxima novela das 21h da TV Globo, e compartilhou um teaser da trama no Instagram, na última terça-feira (23).

"Você é grandioso em tudo que faz, um artista completo. Muito orgulhosa e feliz por você estar realizando esse sonho. Parabéns", escreveu a musa fitness nos comentários da publicação.

A mensagem chamou atenção não apenas pelo tom carinhoso, mas também pelo contraste com o embate jurídico que envolve a separação dos dois. Gracyanne afirma que o artista se recusa a assinar a documentação do divórcio, iniciado após 16 anos de casamento.

Apesar das divergências, a influenciadora mantém o hábito de reforçar publicamente sua admiração e carinho pelo ex-marido. Em entrevistas recentes, chegou a admitir que ainda teria interesse em uma possível reconciliação.

Insegurança

Enquanto isso, a atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, enfrenta o peso dessa relação duradoura dentro de “A Fazenda 17”. Confinada no reality show da Record, a modelo não escondeu a insegurança ao ser questionada sobre a chance de o ex-casal "Tudão" reatar. "Até eu achei [que iam voltar]", confessou.

Rayane também comentou sobre os rumores e comparações que surgem nas redes sociais sempre que Gracyanne e Belo voltam a aparecer no mesmo noticiário: "Sempre vai ter o nome dela, e sempre vai ter o nome dele envolvido. Quando tem algum programa com os dois, aparecem aquelas coisas de que ele não me respeita. Mas não tem o que fazer. Eles viveram 16 anos juntos", desabafou.