Gabi Brandt se pronuncia após ser criticada por defender Saulo Poncio por acusações de abuso; entenda

A influenciadora Gabi Brandt se pronunciou neste sábado (17), por meio dos stories do Instagram, após ter sido acusada de apoiar o ex-marido, o cantor Saulo Pôncio, em processo que ele responde por estupro. Ela respondeu a publicações feitas pela também influenciadora Laura Araújo, que disse, sem citar o nomes, que há uma mulher pagando o advogado de uma testemunha de defesa do cantor.

Gabi afirmou que as providências judiciais cíveis e criminais serão adotadas para que o assunto seja resolvido "no lugar certo".

Legenda: Saulo foi acusado por Laura Araújo de estupro em uma festa em 2020, quando ela tinha 18 anos Foto: Instagram/Reprodução

"Oi, gente! Não sou de resolver as coisas por aqui e acho que vocês já perceberam. Inclusive, já fui muito prejudicada por isso.... Mas, as pessoas acreditam no que querem, independente de pronunciamento. (Como já neguei coisas aqui e até hoje não acreditam em mim, então entendi que não adianta). Partindo desse princípio, no momento, só posso dizer que obviamente tomarei as providências judiciais cíveis e criminais cabíveis para que essa história seja resolvida no lugar certo", disse nos stories.

A fala de Laura

Laura Araújo, que acusa Saulo Pôncio de um estupro que teria sido cometido em 2020, desabafou no último sábado (17) sobre Gabi Brandt saber o que o ex faz de ruim e ainda assim o apoiar. Segundo Laurinha, como é conhecida nas redes sociais, uma ex-amiga, Nathalia Morais, teria testemunhado a favor do cantor no processo, e o advogado dela estaria sendo pago por uma mulher.

Legenda: Laura Araújo utilizou as redes sociais para desabafar sobre Gabi Brandt e Nathalia Morais Foto: Instagram/Reprodução

A influenciadora não citou nomes, mas deu a entender que essa mulher seria Gabi Brandt, que em três filhos com Saulo. Laurinha disse, ainda, que essa testemunha não tem conhecimento sobre o caso de abuso sexual no qual irá depor, pois não estava presente na ocasião.

Após as publicações de Laura, Brenda Monique, também influenciadora, a defendeu nas redes. Em comentário na página SubCelebrities, Brenda afirmou que "tudo que ela (Laura) falou não foi nem um terço do que ocorreu" e que mais de 10 mulheres, todas com 18 anos, foram vítimas de Saulo.

Legenda: Também influenciadora, Brenda Monique defendeu Laura Araújo nas redes Foto: Instagram/Reprodução

"Tem mulher que é um desserviço. Mais de 10 vítimas, todas com 18 anos. A mulher sabe de tudo e finge de louca. Por trás dos panos em contato com pessoas que não sabem um terço do que ocorreu para tentar aliviar a culpa de um estuprador", escreveu.

Diferentes versões

Após as afirmações de Laura Araújo, Nathalia usou as redes sociais para desmentir a influenciadora. Disse que foi depor após ter sido intimada porque a própria Laura teria mencionado no processo que ela teria câmeras de segurança da noite do abuso sexual.

Para se defender, Nathalia postou um print de uma conversa com o advogado em que questiona o motivo de ser intimada. De acordo com uma das mensagens enviadas, em conversa de abril de 2023, ela afirma que "nem conhecia todos os envolvidos quando aconteceu" e nem estava no local.

Legenda: Nathalia Morais, ex-amiga de Laura, postou um print de uma conversa com o advogado em que questiona o motivo de ser intimada para depor no processo contra Saulo Pôncio Foto: Instagram/Reprodução

Depois disso, Laura voltou às redes sociais e publicou uma série de prints com supostas conversas entre Gabi Brandt e Nathalia Morais, com o mesmo plano de fundo da converesa de Nathalia com o advogado.

Em uma das mensagens supostamente enviadas para Gabi Brandt, é possível ler: "Gabi quero muito tá no tribunal vendo a cara da Laura, sério". "Você vai estar do meu lado", teria respondido Brandt.