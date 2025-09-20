Diário do Nordeste
Carlinhos Maia é flagrado com novo affair em Alagoas enquanto Lucas Guimarães reage nas redes

Humorista surgiu com João Also em momentos de intimidade, mas ex-marido expôs mensagens trocadas e revelou que ainda sente falta do influenciador

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Enquanto Lucas Guimarães aproveita dias na Grécia com amigos, Carlinhos Maia tem chamado atenção no Brasil por aparecer em clima de romance com um novo affair. O humorista foi flagrado na Praia dos Marceneiros, em Alagoas, na companhia de João Also, ao chegar em um restaurante sem se preocupar em ser fotografado.

Os dois chegaram ao local na Ferrari de Carlinhos, atraindo olhares, e jantaram juntos. Antes do passeio, na noite de sexta-feira (19), Maia havia postado uma foto de toalha no espelho do banheiro, detalhe que acabou levantando especulações entre os fãs ao mostrar um potinho com duas pastas de dente na pia.

Na manhã de sábado (20), João reforçou os rumores ao publicar em suas redes sociais uma mesa de café da manhã. Pelos detalhes do cenário, internautas perceberam que era a mesma suíte que Carlinhos havia mostrado anteriormente, com piscina e parede de pedras ao fundo. Mais tarde, os dois ainda foram vistos em uma loja em São Miguel dos Milagres, cidade onde Maia e Lucas se casaram em maio de 2019.

João Also, que vive em São Paulo e tem cerca de 8 mil seguidores no Instagram, costuma compartilhar registros de viagens e ensaios sensuais, exibindo o físico definido. Atualmente, ele segue apenas Carlinhos, que ainda não retribuiu o gesto.

Troca de mensagens 

A situação, no entanto, ganhou novos capítulos quando Lucas Guimarães surpreendeu seus seguidores ao divulgar prints de uma troca de mensagens com o ex-marido. Nos trechos, Carlinhos admitiu sentir falta do apresentador do SBT. “Preto, tô com tanta saudade, saudade só Deus sabe. Hoje eu estava abraçado com ele, mexendo no cabelo dele, e eu adormeci achando que era você. Foi uma sensação tão estranha. É triste ao mesmo tempo. Não consigo dormir com outra pessoa”, escreveu o humorista.

A revelação de Lucas foi interpretada como uma indireta para o novo affair de Carlinhos, gerando repercussão imediata entre os fãs do ex-casal, que seguem atentos aos desdobramentos dessa relação marcada por saudade, exposição e novas experiências.

