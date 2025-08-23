Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Camila Pitanga e Mano Brown têm momento de tensão em podcast após ele chamá-la de 'mulata'

A atriz afirmou se reconhecer como "mulher negra em movimento"

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Camila Pitanga e Antônio Pitanga participaram do Mano a Mano
Camila Pitanga e Antônio Pitanga participaram do "Mano a Mano"
Foto: Reprodução/YouTube

A atriz Camila Pitanga e o pai dela, o ator Antônio Pitanga, foram os convidados do episódio mais recente do Mano a Mano, podcast comandado por Mano Brown. O encontro, que tinha como pano de fundo uma conversa sobre ancestralidade, acabou sendo marcado por um momento de tensão entre a atriz e o rapper.

Durante o diálogo, Brown questionou se poderia chamá-la de “mulata”. “Você é mulher mulata? Posso usar esse termo ou não?”, perguntou ele. Camila foi direta: “Negra”. O apresentador insistiu no ponto, explicando que, em sua visão, ambos seriam socialmente lidos como pardos. A atriz, no entanto, manteve sua posição: “Tudo bem, mas eu não me chamo de parda”.

Mano Brown seguiu aprofundando sua reflexão sobre as diferentes leituras sociais em torno da cor da pele. Ele citou que, em sua experiência, pessoas mais claras são vistas de maneira distinta de pessoas retintas e lembrou que a trajetória de Camila também costuma ser alvo de debate público.

Apesar da insistência, Camila reforçou que não se preocupa com a forma como é rotulada. “Mas uma coisa é como me veem e como eu me vejo”, declarou.

Questionada por Brown sobre como se enxerga, ela respondeu: “Como uma mulher negra em movimento. A questão é que, tendo esse baobá do meu lado, tendo Benedita da Silva como também parte da minha ancestralidade, sendo filha de Vera Manhães, tendo essa ancestralidade forte e muito clara no meu horizonte, na minha raiz, eu sei que a gente, quando sabe de si, se coloca com força para o mundo", concluiu. 

