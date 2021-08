Xand lança nova música e reflete sobre DJ Ivis: 'foi muito difícil porque é um amigo'

O cantor Xand deve lançar música nova nesta sexta-feira (13) e afirmou, em entrevista ao portal UOL, que precisou "se reinventar" na carreira após o caso de agressão envolvendo DJ Ivis, que foi amigo de longa data e, agora, ex-produtor musical do artista.

"Para mim, foi muito difícil, porque é um amigo, um cara que estava colado comigo quase 24 horas por dia. Pegou todo mundo de surpresa", explicou o artista sobre a nova fase, após sete anos de parceria direta com Ivis.

O DJ foi preso em julho deste ano devido às agressões cometidas à mulher, Pamella Holanda. Em inquérito concluído pela Delegacia Metropolitana do Eusébio, o artista foi indiciado pelos crimes de lesão corporal leve a mulher em âmbito familiar, injúria e ameaça.

Lançamento com Zé Vaqueiro

A música a ser lançada nesta sexta, uma parceria com Zé Vaqueiro, é o primeiro single do EP 'Viva La Vida', que deve ganhar repercussão ainda este mês.

Na entrevista ao UOL, Xand revelou que foi necessário pensar e rever os caminhos na música com a saída de Ivis. "É se reinventar e provar que a turbina e o combustível do avião sou eu, modéstia à parte. Esse trabalho não tem só o meu dedo, tem meu corpo inteiro", declarou.

De acordo com Xand, o EP havia sido gravado completamente em junho, mas foi trabalhado novamente para retirar as participações do DJ. A sensação no início da mudança, ele explica, também foi difícil.

"Até mesmo no ensaio a banda também estava meio desanimada, nos primeiros dias, porque eram 7 anos de convivência, de produção. Mas acho que a gente vai se acertar, sim", pontuou.

Legenda: Xand e Ivis produziam músicas juntos há sete anos Foto: reprodução/Instagram

Quanto ao trabalho já construído por Ivis, Xand opinou sobre a importância para o forró e para a música atualmente. "Ele errou feio, a gente não pode tirar a culpa dele, e está pagando por isso. Mas ninguém pode apagar o talento do cara também. O que ele fez no forró é fora do comum", relatou.

Carreira como empresário

Em outro ponto da entrevista, Xand também comentou a saída de DJ Ivis da Vybbe, escritório no qual cuida de nomes como Zé Vaqueiro e Nattan.

Com a divulgação das imagens das agressões de Ivis, Xand anunciou que o nome do artista seria completamente desligado da empresa.

Segundo ele, a decisão foi difícil, mas necessária. "Isso eu não admito, independentemente de ser meu amigo e meu produtor, poderia até ser meu pai. Eu não aceito violência contra a mulher", completou.

Além disso, ele afirma que o papel de empresário que tem exercido é mais complicado do que lidar apenas com a própria imagem. "Quando você cuida da carreira de alguém, você está com o sonho de uma pessoa na sua mão", diz Xand.

