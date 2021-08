Ex de Xand Avião reclama em rede social: 'meus filhos não têm o mesmo padrão de vida que os dele'

A ex-esposa do cantor de forró Xand Avião e mãe dos dois primeiros filhos dele, Socorro Carvalho, usou as redes sociais para reclamar que os primogênitos não têm o mesmo padrão de vida que os outros dois irmãos. Os dois filhos mais novos são fruto do atual casamento do artista com a empresária e influenciadora digital Isabele Temoteo. As informações são do jornal Extra.

O fato aconteceu no último domingo (8), após o forrozeiro publicar uma foto com o pai e os quatro filhos na casa dele, em Fortaleza, para celebrar o Dia dos Pais.

"Pais e filhos! Sou o pai mais realizado do mundo em ter meus filhos e meu pai nesse dia. Feliz dia dos pais minha nação aviãozeira", legendou o artista.

Logo após, alguns internautas comentaram que Xand usava os dois filhos mais velhos para fazer marketing e que eles levam um padrão de vida simples, sem luxo, ao contrário dos irmãos mais novos. Socorro, então, se manifestou.

"Deixando bem claro que ninguém me deu um cala a boca, apenas vi que o melhor é ficar quieta na minha como eu sempre tive. Entrego nas mãos de Deus, mas é claro que meus filhos não têm o mesmo padrão de vida que os filhos dele com a atual. Uma hora ou outra a vida cobra isso da gente, a lei do retorno existe e bate na porta, mas é só minha opinião", escreveu.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Xand e aguarda resposta para atualização desta matéria.

