Paciente com câncer raro em estágio avançado se casa em hospital de Fortaleza

"Na saúde e na doença", o significado do trecho tradicional dos votos de casamento foi renovado pelo amor de Anna Erika Lima e Jeovah Meireles. Internada há dois meses, devido a uma leucemia linfoide aguda (LLA) — tipo raro de câncer —, a professora se casou com o companheiro, também docente, nessa segunda-feira (22), em um dos leitos do Hospital Unimed, em Fortaleza.

Juntos há 10 anos, o casal sonhava em comemorar a união ao lado de familiares e amigos, mas os planos para a festa foram interrompidos. Diagnosticada com a doença em outubro de 2021, Anna Erika deu entrada na unidade de saúde em 21 de junho deste ano, após a doença parar de responder ao tratamento. Em estágio avançado, ela foi transferida para o setor de Cuidados Paliativos da instituição, na semana passada.

Com o agravamento do quadro da paciente, uma das acompanhantes da docente contou à equipe médica sobre o desejo antigo dela em casar com o parceiro, que ficara em segundo plano devido à condição clínica. Em seguida, os profissionais da área, os noivos e os familiares abraçaram a ideia de realizar a cerimônia no hospital, conforme detalha a assistente social da instituição, Patrícia Gadelha.

Legenda: Paciente está internada há dois meses na unidade de saúde Foto: divulgação/Unimed Fortaleza

A festa foi organizada em apenas três dias pelos funcionários do Hospital Unimed, que providenciaram roupas combinando para o casal e até mesmo música ao vivo — performada pelos próprios colaboradores da instituição. A cerimônia teve a presença de familiares, do padre e de profissionais da unidade hospitalar, além de bolo, docinhos, véu, buquê de flores e o tradicional brinde entre os recém-casados.

Patrícia Gadelha Assistente social do setor de Cuidados Paliativos do Hospital Unimed "Muitas pessoas [funcionários] quiserem estar presente, porque se sensibilizam com o momento. Porque o hospital tem muito a presença da doença, então quando a gente traz a celebração da vida, mesmo diante de um contexto de adoecimento e de dor, essa possibilidade chama atenção."

Jeovah comemorou a realização do casamento.

Jeovah Meireles professor "A Anna sempre quis casar. Teve um momento em que nós preparamos tudo, mas as coisas aconteceram diferente. Mas o importante é que chegou esse momento".

Legenda: Noivos usaram roupa combinando Foto: divulgação/Unimed Fortaleza

A medicação ministrada na professora foi alterada especialmente para o dia do casamento. Segundo a assistente social, os médicos prescreveram as substâncias visando mantê-la acordada, preservando o conforto e a consciência dela para o momento.

Natanielle Oliveira Enfermeira do setor de Cuidados Paliativos do Hospital Unimed "Ela [Anna Erika] ficou radiante de felicidade. Tava toda de batom, sorriso muito, feliz por esse momento. Bem radiante, muito grata. Quando terminou a cerimônia, ela agradeceu a todo mundo pelo que tinha acontecido".

Legenda: Médicos permitiram que paciente consumisse álcool durante tradicional brinde de recém-casados Foto: divulgação/Unimed

Legenda: Decoração foi providenciada por equipe de funcionários da instituição Foto: divulgação/Unimed Fortaleza

Legenda: Equipe do hospital imprimiu fotos dos casal e usou para decorar leito Foto: divulgação/Unimed Fortaleza

