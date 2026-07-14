'Golpe do Mounjaro': cliente de farmácia em Fortaleza denuncia roubo de dados para compra do remédio

Vítima teve uma compra de R$ 3.498,82 feita em seu nome, mas afirma não reconhecâ-la nem saber quem a efetuou.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 15:10 (Atualizado às 15:36)
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Legenda: Vítima teme pelos próprios dados e suspeita de uma invasão aos sistemas da farmácia.
Foto: Shutterstock / KK Stock

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga uma denúncia de estelionato e furto mediante fraude relacionada à compra de canetas emagrecedoras Mounjaro, usadas para promover a perda de peso, em uma rede de farmácias com atuação em Fortaleza.

Nessa segunda-feira (13), a vítima desse caso entrou em contato com o Diário do Nordeste e forneceu mais informações sobre o ocorrido.

Segundo ela, tudo aconteceu na unidade da farmácia Drogasil localizada na Avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota.

O autor do relato - que não quis ser identificado - narrou que, no último domingo (12), recebeu a confirmação da compra de um pacote com quatro canetas aplicadoras Mounjaro de 15mg, no valor de R$ 3.498,82, feita em seu nome.

A vítima, porém, afirmou não ter comprado o produto em questão. Além disso, percebeu que a transação utilizou um cartão de crédito desconhecido para ela, mas que possuía seu nome.

Preocupado, o autor da denúncia se dirigiu até a unidade da Avenida Santos Dumont, onde foi informado de que o produto estaria pronto para a entrega, apenas para descobrir que outra pessoa efetuou a retirada no lugar dele.

"Cheguei lá e me contaram que um rapaz de boné branco e óculos escuros fez a retirada do pacote. Os funcionários entregaram para ele sem pedir nenhum documento de identificação. Depois, ele entrou em um carro estacionado na entrada da farmácia e foi embora", contou a vítima.

No relato colhido pela reportagem, o homem informou que só soube o que tinha acontecido quando exigiu explicações ao farmacêutico-chefe da unidade.

"Ele me falou que o rapaz mandou uma receita no meu nome para autorizar a compra da caneta. O contato dele era de uma empresa e tinha o DDD de São Paulo", disse.

Desde abril do ano passado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tornou obrigatória a retenção de receita na venda de produtos como Ozempic, Mounjaro, Wegovy e outros. O sistema de prescrição médica deverá ser feito em duas vias, e a comercialização só poderá ocorrer com a retenção de uma delas na farmácia ou drogaria, assim como acontece com os antibióticos.

Ainda segundo o homem, a receita informada foi autorizada por uma médica atuante do município de Mauriti, no Cariri Cearense, e estava assinada no nome dele. Ele  ainda teve acesso às gravações do sistema interno de segurança da loja e conseguiu descobrir as características do suspeito.

O autor não teve perdas financeiras, pois o cartão usado na compra não era vinculado a nenhuma conta dele. Ainda assim, está com medo, pois acredita ter tido os dados pessoais vazados.

Quem quer que tenha feito isso utilizou meu cadastro no aplicativo da Drogasil e, com isso, teve acesso ao meu nome, CPF, endereço. Fico impressionado com o grau de sofisticação, porque ele teve que gerar uma receita, entrar na conta de outra pessoa, gerar um cartão no meu nome, mas que não é meu, tudo para comprar uma medicação, eu acho isso tudo muito estranho".
Vítima do ocorrido
Em relato enviado ao Diário do Nordeste

O que disse a Drogasil?

O Diário do Nordeste entrou em contato com a RD Saúde, responsável por administrar a Drogasil, solicitando um posicionamento quanto à denúncia. Por meio de um comunicado, a companhia lamentou o ocorrido.

"Assim que tomou conhecimento do caso, acionou a Ouvidoria para a abertura de uma investigação. O cliente também foi orientado a registrar a ocorrência no SAC e será informado sobre os próximos passos após a conclusão da apuração", finalizou o texto.

Caso foi levado às autoridades

Após sair da farmácia, a vítima reportou toda a ocorrência à Polícia Civil por meio de um boletim de ocorrência. Nele, afirma estar "apreensiva" com o uso indevido das próprias informações, o acesso à conta da farmácia e a criação de um cartão falso.

Em nota à reportagem, a PCCE informou que a investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Fortaleza, unidade que realiza "diligências e oitivas para elucidar o caso".

Além do estelionato cometido contra a farmácia e furto mediante fraude contra a vítima, a Polícia também vê no caso o crime de invasão de dispositivo informático, quando há o acesso não autorizado a celulares, computadores ou servidores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados.

Mounjaro: conheça as indicações e riscos

O Mounjaro, nome comercial da tizerpatida, age em dois hormônios: o GLP-1 e o GIP, que regulam a saciedade e o controle da glicose. Com isso, o medicamento reduz o apetite, desacelera o esvaziamento do estômago e ajuda a pessoa a se sentir saciada por mais tempo.

Esse conjunto de efeitos leva, na maioria dos casos, à redução da ingestão calórica e à perda de peso progressiva.

O Mounjaro é indicado principalmente para pessoas com diabetes tipo 2 que precisam melhorar o índice glicêmico. O uso pode ser feito por adultos, não recomendado para menores de 18 anos.

Quais são os efeitos colaterais?

Os efeitos colaterais mais comuns do medicamento incluem:

  • Náuseas e dores abdominais: principalmente no início do tratamento, à medida que o corpo se adapta;
  • Alteração no apetite e perda de peso: o medicamento reduz naturalmente a fome;
  • Dores de cabeça e tontura podem acontecer nos primeiros dias de uso;
  • Prisão de ventre ou diarreia são efeitos gastrointestinais frequentes, mas costumam melhorar com o tempo.

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