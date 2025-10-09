Dia de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e o que fecha em Fortaleza
Apesar do feriado nacional, a maioria das lojas, quiosques e shoppings funcionarão normalmente no Ceará
O Dia de Nossa Senhora Aparecida é tradicionalmente comemorado em 12 de outubro. O feriado nacional homenageia a padroeira do Brasil e será celebrado neste domingo. A data também marca o Dia das Crianças.
Ambas as datas são conhecidas por movimentar o comércio e a vida nas cidades. Oficialmente, o Dia de Nossa Senhora Aparecida foi instituído a partir da Lei nº 6.802, de 1980.
Veja o que abre e fecha no feriado:
SHOPPINGS RIOMAR FORTALEZA E RIOMAR KENNEDY
Nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy funcionarão normalmente os quiosques e lojas, das 13h às 21h. Já as operações de entretenimento e da Praça de Alimentação estarão abertas por mais tempo, das 10h30 às 22h. Os órgãos públicos permanecerão fechados durante todo o dia, e as academias terão horário de funcionamento diferenciado.
SHOPPING IGUATEMI
No shopping Iguatemi Bosque, funcionarão normalmente as lojas, quiosques, restaurantes, supermercados e o cinema. Entretanto, os órgãos públicos estarão fechados e a Academia Bodytech irá encerrar mais cedo, às 13h.
SHOPPING PARANGABA
O Shopping Parangaba funcionará normalmente das 13h às 21h. Além disso, o Game Station, ficará mais tempo aberto em comemoração ao Dia das Crianças, das 10h às 22h. Serviços como Cagece, Lotérica e o Vapt Vupt não funcionarão.
SHOPPING BENFICA
O Shopping Benfica funcionará normalmente.
SHOPPING ALDEOTA
O Shopping Aldeota não funcionará durante o dia de Nossa Senhora Aparecida, exceto a Academia Greenlife, que estará aberta das 7h até 23h.
NORTH SHOPPING JÓQUEI
As lojas, quiosques, serviços de alimentação e lazer do North Shopping Jóquei irão funcionar normalmente, das 11h às 21h. O Quintal do Jóquei e a arena da Academia Greenlife também vão funcionar em horário normal.
TERRAZO SHOPPING
No Terrazo Shopping, os quiosques, lojas, operações de alimentação e lazer funcionarão normalmente, das 13h às 21h. A única exceção será a Academia Greenlife, que funcionará apenas das 8h às 12h.
SHOPPING GIGA MALL
No Shopping Giga Mall, as lojas, quiosques e a praça de alimentação funcionarão em horário reduzido, das 9h às 14h.
GRAND SHOPPING
O Grand Shopping funcionará normalmente. As lojas e quiosques estarão abertos das 13h às 21h, enquanto a Praça de Alimentação fechará apenas às 22h. Serviços como cinema e academia também estarão funcionando.
LOJAS DE RUA
De acordo com o Sindilojas Fortaleza, o funcionamento das lojas de rua durante o feriado será facultativo para os comerciantes da capital cearense, que decidirão a abertura dos comércios em acordo com as regras estipuladas pela entidade.
ÔNIBUS
De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), serão disponibilizados 22 veículos extras nos terminais, para reforçar a frota de ônibus durante o feriado. O reforço será principalmente para linhas que seguem para praias, shoppings e o Centro da cidade.
A frota será distribuída da seguinte maneira nos terminais: Papicu (2), Messejana (3), Parangaba (4), Siqueira (4), Lagoa (1), Antônio Bezerra (4), Conjunto Ceará (1) e José Alencar (3).
CORREIOS
Os Correios naturalmente não funcionam aos domingos e seguirão fechados no Dia de Nossa Senhora Aparecida.
METRÔ E VLT
O sistema de trens funciona apenas de segunda a sábado. Logo, durante o feriado deste domingo, as linhas não funcionarão.
SUPERMERCADOS
Todos os supermercados da capital cearense e região metropolitana funcionarão normalmente durante o Dia de Nossa Senhora Aparecida, conforme a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).
ENEL
A Enel Ceará irá montar uma operação especial que mobilizará uma equipe técnica com mais de 400 profissionais para atuar em campo durante o feriado. Entretanto, as lojas de atendimento permanecerão fechadas, apenas com o atendimento virtual disponível pelo site.
CAGECE
As lojas de atendimento da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) não funcionam aos domingos. Entretanto, os canais de atendimento, como a Central de Atendimento (0800.275.0195) e o aplicativo Cagece App seguem disponíveis.
BARES E RESTAURANTES
De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do Ceará, os bares e restaurantes do estado funcionarão normalmente.
*Estagiária supervisionada pela jornalista Mariana Lazari