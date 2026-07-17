Cavalo e cachorro são atingidos por descarga elétrica após contato com fio rompido em Aracati

Um cavalo e um cachorro foram atingidos por uma descarga elétrica após entrarem em contato com um fio de energia rompido que permaneceu caído em via pública, no início da noite de quinta-feira (16), na Praia de Quixaba, em Aracati, no litoral leste do Ceará.
Ajudados pela população, os dois animais sobreviveram. O caso gerou revolta entre moradores, que denunciaram nas redes sociais o risco enfrentado por pedestres e motoristas que circulavam pela região.
De acordo com residentes da área, a primeira solicitação à Enel Distribuição Ceará para resolver o problema da fiação foi feita por volta das 16h, quando o fio energizado teria caído na via pública.
Enel afirma que cabo rompeu por causa dos ventos
Em nota ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará informou que foi acionada no fim da tarde para atender a ocorrência envolvendo um cabo de baixa tensão rompido na Praia de Quixaba e que enviou uma equipe ao local no início da noite para eliminar a situação de risco e realizar os reparos necessários.
A concessionária esclareceu que o rompimento do condutor foi provocado pelos fortes ventos registrados na região.
A Enel também informou que realizou obras de melhoria na rede elétrica da localidade ao longo de 2026 e que fará um reforço nesse trecho da rede, com o objetivo de aumentar a robustez e a confiabilidade do sistema elétrico da região.