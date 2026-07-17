Cavalo e cachorro são atingidos por descarga elétrica após contato com fio rompido em Aracati

Enel diz que fortes ventos ocasionaram o problema na fiação.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 14:38
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Legenda: Cavalo chegou a ficar desacordado com choque elétrico.
Foto: Reprodução/Redes Sociais/Arquivo/Enel

Um cavalo e um cachorro foram atingidos por uma descarga elétrica após entrarem em contato com um fio de energia rompido que permaneceu caído em via pública, no início da noite de quinta-feira (16), na Praia de Quixaba, em Aracati, no litoral leste do Ceará. 

Ajudados pela população, os dois animais sobreviveram. O caso gerou revolta entre moradores, que denunciaram nas redes sociais o risco enfrentado por pedestres e motoristas que circulavam pela região.

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De acordo com residentes da área, a primeira solicitação à Enel Distribuição Ceará para resolver o problema da fiação foi feita por volta das 16h, quando o fio energizado teria caído na via pública.

Enel afirma que cabo rompeu por causa dos ventos

Em nota ao Diário do Nordeste, a Enel Distribuição Ceará informou que foi acionada no fim da tarde para atender a ocorrência envolvendo um cabo de baixa tensão rompido na Praia de Quixaba e que enviou uma equipe ao local no início da noite para eliminar a situação de risco e realizar os reparos necessários.

A concessionária esclareceu que o rompimento do condutor foi provocado pelos fortes ventos registrados na região. 

A Enel também informou que realizou obras de melhoria na rede elétrica da localidade ao longo de 2026 e que fará um reforço nesse trecho da rede, com o objetivo de aumentar a robustez e a confiabilidade do sistema elétrico da região.

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