2ª edição do Torneio de Carimba LGBTQIA+ movimenta domingo na Praia dos Crush

A Praia dos Crush recebeu, neste domingo (31), a segunda edição do Torneio de Carimba LGBTQIA+. Promovido pela Prefeitura da Capital, o campeonato fez parte da programação 'Férias em Fortaleza' e, mais uma vez, agregou jovens e adultos diversos em uma manhã animada.

A secretária-executiva municipal da Cultura, Paola Braga, compreende a Praia dos Crush como referência para a gestão municipal no que diz respeito à diversidade na Cidade.

"É nesse território que a Prefeitura vem consolidando políticas importantes e que dialogam com a economia criativa e ações sociais. Reunir pessoas, viver a cidade e democratizar espaços é fundamental numa gestão pública", disse a gestora.

O torneio

O Torneio de Carimba começou cedo, por volta de 8 horas, e, inicialmente, disponibilizou quadras, bolas e equipamentos para quem quisesse montar um time avulso e só brincar de carimba na praia.

Logo depois, a ordem dos jogos do campeonato foi sorteada e as equipes começaram a se enfrentar.

As partidas são comentadas por Rochelle Santrelly e Sangalo, que participaram do reality show 'Glitter: Em busca de um sonho', na TV Diário, e Morgana Camila, que viralizou ao narrar um desfile de 7 de Setembro na cidade de Maranguape, interior do Estado. "Bateu, bateu, pode comemorar", brincam as narradoras.

O evento está previsto para terminar por volta de 14 horas, com cerimônia de premiação e confraternização.

O ator Denis Lacerda, que performa a drag queen Deydianne Piaf, uma das apresentadoras do evento, comemora o sucesso do torneio, que já está em sua segunda edição. "É importante iniciativas do poder público dessa natureza que ajudam a incluir socialmente e a valorizar os talentos da população LGBTQIA+ por meio da cidadania, esporte e lazer", comentou.

Times

As equipes que se enfrentam nas quadras de carimba neste domingo (31) são: Time da Kut, Black Angels, The Stars, As Malvadas, As Papokas, Malvadinhas e as atuais campeãs As Por Tudo.