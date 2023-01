Luxo da Aldeia, Benito di Paula a Bell Marques: confira atrações deste fim de semana de pré-Carnaval

A programação oficial do Pré-Carnaval da Prefeitura de Fortaleza inicia nesta sexta-feira (20) em nove polos espalhados pela cidade. O primeiro fim de semana conta com atrações como Luxo da Aldeia, SuperBanda, Unidos da Cachorra, Bonde Batuque, Samba do Mar, Transacionais, entre outros.

Além do Ciclo de Fortaleza, há ainda outras festas de pré acontecendo por toda a cidade. Tem Bell Marques no Colosso Fortaleza, Mari Fernandez no Marina Park, Superbanda na Jamrock, Iracema Bode Beat na Estação das Artes. Confira a programação completa deste fim de semana:

Sexta-feira (20)

After Pré-Carnaval

Superbanda

DJ Rafa Brook

Serviço: No Vibe 085 Bar (Rua Manuel Queirós, 511 - Cocó). A partir de 22h. Ingressos a partir de R$ 20.

Praça do Ferreira

18h - Bárbara Sena com repertório em homenagem a Tarcísio Sardinha

18h30 - Luxo da Aldeia

20h - Araketu

Serviço: Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro. Gratuito.

Legenda: Na Praça do Ferreira, o Luxo da Aldeia faz show nesta sexta (20) Foto: Thiago Gadelha/SVM

Pré Quartinho

Nayra Costa

Carnaval no Inferno

Banda Piracema

Serviço: Araripe Bar (Rua Waldery Uchôa, 3 - Benfica). A partir de 21h. Ingressos a partir de R$ 30.

Sábado (21)

Tem carná!

Luxo da Aldeia

Frevilhando

Superbanda

Serviço: Na Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Praia de Iracema). A partir de 21h. Ingressos a partir de R$ 30.

Legenda: Super Banda se apresenta em diferentes pontos Foto: Reprodução

Praça do Ferreira

18h - Concentra Mas Não Sai

20h - Iracema Bode Beat

Serviço: Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro. Gratuito.

Aterrinho Praia de Iracema

16h - Desfile dos Blocos: Unidos da Cachorra, Bonde Batuque, Camaleões do Vila e Baqueta

DJ Ada Porã

Unidos da Cachorra + convidado

Transacionais

Benito di Paula

Serviço: Praia de Iracema. Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho. Gratuito.

Legenda: Benito Di Paula se apresenta na Praça do Ferreira Foto: Raony Correia

Mocinha

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Serviço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles. Gratuito.

Barra do Ceará

16h - Alê Eloi

18h - Átila Lopes e Severina Brown

Serviço: Marco Zero da Barra do Ceará. Gratuito.

Mercado dos Pinhões

17h - Mel Matos

18h30 - DJ Priscila Delgado

20h - Super Banda

Serviço: Entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli - Praia de Iracema. Gratuito.

Parque Rachel de Queiroz

17h - Pacote de Biscoito

19h - Carol Damasceno

Serviço: Av. Governador Parsifal Barroso - Presidente Kennedy. Gratuito.

Simpatizo Amor de Bloco

16h - DJ Maria Tavares

17h - Os Transacionais

19h - Tatianna Freitas e Banda

Serviço: No Parque Bisão (Av. Beira Mar, 4364, Mucuripe). Gratuito.

Legenda: Os Transacionais fazem diversos shows neste fim de semana Foto: Allan Taissuke

Bloquinho do Radar

Davizão

DJ Adrian

DJ Pedro Alencar

DJ Carina

DJ Lari Cavalcante

DJ Jr Vasconcelos

Serviço: No Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834, Meireles). A partir de 17h. Ingressos a partir de R$ 40.

Cabaré dos Alfazemas

Os Alfazemas

Anthony Carvalho

Serviço: No Moto Libre Bar (Av. Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema). A partir de 22h. Ingressos a partir de R$ 25.

Balako Bloco

Igor Montenegro (Bloquinho do Igu)

Banda Verão S/A

DJ Tai

DJ Dito

Serviço: Rua Dragão do Mar, 230, Centro. A partir de 16h. Ingressos a partir de R$ 40.

Legenda: Igor Montenegro faz show no Balako Bloco Foto: Divulgação

Deu Liga de Verão

Leo Santana

Mari Fernandez

Zé Vaqueiro

Zé Cantor

Banda São 2

Serviço: No Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil). A partir de 20h. Ingressos a partir de R$ 100.

Legenda: Léo Santana é uma das atrações do Deu Liga de Verão Foto: Eder Mota

Bloquinho de Verão

Bell Marques

Saulo

Marcinho

Balanço Social

Serviço: No Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz). A partir de 15h. Ingressos a partir de R$ 250.

Legenda: Bell Marques é atração deste fim de semana do Bloquinho de Verão Foto: Divulgação

Pré Carnaval do Frei

Bloco do Prazer

Feitos pra Sambar

Serviço: No Centro Frei Humberto (Rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape). A partir de 15h.

Domingo (22)

Praça João Gentil (Benfica)

10h - Samba do Mar

11h - DJ Albano Selector

12h - Piracema

13h30 - DJ Ada Porã

14h30 - Cris Malagueta

Serviço: Rua João Gentil, 3335a - Gentilândia. Gratuito.

Legenda: Banda Piracema marca presença nos pré-carnavais Foto: Reprodução

Raimundo dos Queijos

10h - Micaela

12h - Grupo DTF

14h - Theresa Rachel

Serviço: Rua General Bezerril, 151 - Centro. Gratuito.

Passeio Público

09h - Tia Samila e sua Turma (infantil)

Serviço: Rua Dr. João Moreira, s/n, Centro. Gratuito.

Festival de Gastronomia Cearense

14h - Bloco Iracema Bode Beat

Serviço: Na Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro). Gratuito.

Legenda: Bloco Iracema Bode Beat encerra programação do Festival de Gastronomia Cearense no domingo (22) Foto: Thiago Gadelha/SVM

Bailinho de Carnaval

Legenda: Bailinho de Carnaval do RioMar Fortaleza tem programação para crianças e adultos Foto: Divulgação

Banda BBK

Os Transacionais

Serviço: No RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). A partir de 16h. Gratuito.