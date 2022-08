Festival Nacional de Humor de Maranguape volta com shows gratuitos e sete dias de programação

Há 10 anos, o Brasil se despedia do mestre Chico Anysio (1931-2012). Ainda em vida, o cearense foi homenageado com a criação do Festival Nacional de Humor de Maranguape. Realizado desde 2009, o evento é palco aberto para grandes nomes do humor. Uma verdadeira festa da alegria e de palmas ao legado do filho ilustre.

Nos últimos dois anos, a pandemia da Covid-19 afastou o sorriso do público. Após este hiato, o festival retoma as atividades para encantar as ruas do município serrano. A 12ª edição acontece entre os dias 14 e 20 de agosto, com programação presencial e transmissão ao vivo pela internet.

Atrações locais e nacionais comandam o riso. É hora de gargalhar com João Cláudio Moreno, Luana do Crato, Madame Mastrogilda, Cleber Fernandes, Keyo Fernandes, Rapadura, Barroada, Dudu Riso, Elton Andrade, Kaio Freitas, Carlos Xuxinha, Fabiano Sousa, Ery Soares e Alex Nogueira.

Além dessa seleção do riso, o festival conta com quatro oficinas gratuitas, show musical, exposição e mostra de teatro infantil com grupos de Maranguape. Atração confirmada, o humorista Cléber Fernandes se apresenta ao lado do filho, Keyo Fernandes, no espetáculo “Tal o pai, tal o filho! humor em dose dupla”. "A importância é grandiosa demais, né? Na terra de Chico Anysio. Para que local melhor do que esse? É ou não é?", conta o artista.

Humor gera renda

Conversamos com o ator Luciano Lopes, a mente criativa por detrás da esperta Luana do Crato. Ter um evento que homenageia Chico Anysio fortalece a linguagem cênica e movimenta os artistas. Representa também a importância de mais políticas públicas voltadas a este setor cultural.

Temos um estado conhecido como a "Terra do Humor", mas, que muitas vezes não valoriza esses artistas e não se criam espaços para os mesmos mostrarem seu trabalho, conta Luciano Lopes. "O humor merece sair dos bares e pizzarias e ocupar os espaços públicos por ser uma linguagem democrática e acessível a todos. Na programação do Festival se ver contemplados os veteranos e os novatos, além dos artistas locais, completa.

Panorama do humor

Cléber Fernandes puxa da memória uma edição em que ele participou e a atração musical era Reginaldo Rossi (1944-2019). O artista explica que o Festival é importante para o calendário cultural do Estado e virou atração turística na cidade de Maranguape. "É uma coisa que todas as pessoas se organizam para poder ir, uma festa muito familiar, grandiosa e bem organizada. Sem dúvida nenhuma são as maiores nomes do humor cearense", descreve.

O criador da personagem Froxilda Fofolete explica ser um orgulho atuar ao lado do filho nesta edição. O pai, e agora, colega de profissão, avalia que Maranguape tem a característica de divulgar e trazer um panorama do atual humor cearense. Ele descreve a emoção da dobradinha com Keyo Fernandes. "É um forte humorista, muito seguro no palco, piadista e se garante. Trabalhar com meu filho é bom. Ficar até em família, né? São dois estilos diferentes e num palco histórico", conclui.

O objetivo da mostra é movimentar toda a região, ocupando diferentes espaços públicos do município. O "Humor de Feira" abre a programação no domingo (14), durante a Agromap (Feira de Agricultura Familiar), realizada no distrito de Ladeira Grande. Sobem ao palco Kaio Freitas (RN) e Carlos Xuxinha (RR).

No dia 19 (sexta-feira), às 10h, o Mercado Público de Maranguape recebe Luana do Crato (CE), Rapadura (CE) e Dudu Riso (CE). No sábado, mesmo horário, o Terminal Rodoviário terá show de Luana do Crato (CE), Barroada (CE) e Elton Andrade (Titolé) (CE).

Sorrir nos cura

A Casa Chico Anysio recebe a exposição “Vá pra Casa do Chico”, com abertura no dia 15, às 14h. Quatro oficinas serão transmitidas via YouTube do Festival. "Como Ganhar Dinheiro com o Tik Tok" (com ‍Roberto Rizzo), "Como produzir vídeos engraçados em 30 segundos" (com ‍Paulo Diogenes), Minha experiência: como consegui mais de um milhão de visualizações no YouTube (‍Marcelo Bonfante) e "Feats: como crescer no ambiente digital através das parcerias" (com Camila Morgana).

As formações se destinam a crianças e jovens artistas, professores, estudantes e público geral. Um momento especial de encontro com a alegria. "O humor é terapêutico, sabemos que o riso pode até salvar vidas. Que o riso sempre seja um lenitivo e possamos levar a cura através dos sorrisos", descreve Luciano Lopes.

"O período pandêmico foi muito complicado para todos e principalmente para a classe artística, a retomada dos eventos, principalmente do Festival de Humor nos traz uma esperança de dias melhores", conta. Para o cearense, esta homenagem ao grande mestre Chico é mais que merecida.

"Foi na escolinha do professor Raimundo onde tive uma das minhas expirações para criar Luana do Crato. Era a personagem Dona Bela, vivida por Zezé Macedo. Além, claro, da nossa Raimundinha e da Skolástica que também foram a minha expiração (...) Que o riso sempre seja um lenitivo e possamos levar a cura através dos sorrisos", finaliza Luciano Lopes.

Serviço:

12º Festival Nacional de Humor de Maranguape. De 14 a 20 de agosto. Gratuito. Inscrição de oficinas aqui.

Programação:

Humor de Feira

Dia 14 - Domingo

Show com Kaio Freitas (RN) e Carlos Xuxinha (RR). ‍Local: Feira da Agromap (Distrito de Ladeira Grande, na Estação Caminho de Assis) Horário: 10h;

Dia 19 - Sexta

Show com Luana do Crato (CE), Rapadura (CE) e Dudu Riso (CE). Local: Mercado Público (Praça João Leite, Centro, Maranguape/CE) Horário: 10h;

DIA 20 - SÁBADO

Show com Luana do Crato (CE), Barroada (CE) e Elton Andrade (Titolé) (CE). ‍Local: Terminal Rodoviário (Rua Chico Anysio, Centro, Maranguape/CE). Horário: 10h.

Noite do Riso

Dia 19 - Sexta

‍Shows de Humor

19h – Exibição de videos institucionais e da programação do Festival ;

19h30min - Luana do Crato (CE), Rapadura (CE), Barroada (CE), Dudu Riso (CE) e Elton Andrade (CE), com o show “Maranguape do Riso”;

20h - Madame Mastrogilda (CE);

21h - Cleber Fernandes (das Garras da Patrulha) e Keyo Fernandes (CE), com o show: “Tal o pai, tal o filho! humor em dose dupla”;

22h - Fabiano Souza (RJ), com o show: “Chico Anysio baixou em mim?”;

23h - Show musical: Banda “O Verbo”.

Dia 20 - Sábado

Shows de Humor

19h - Exibição de videos institucionais e resumo do dia anterior;

20h - Ery Soares (das Garras da Patrulha) (CE);

21h - Alex Nogueira (CE);

22h - João Claudio Moreno (PI);

23h - Show musical: Lorim Vaqueiro / XéLoko.