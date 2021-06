Cantora Berenice Azambuja morre aos 69 anos em Passo Fundo (RS)

A cantora, compositora e acordeonista Berenice Azambuja morreu nesta quinta-feira (3), aos 69 anos. Ela era conhecida por ser um dos ícones da música tradicional gaúcha. A artista estava internada no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo (RS), onde sofreu uma parada cardíaca por volta das 22h. As informações são do portal GHZ.

Berenice Azambuja enfrentou a Covid-19, nos últimos meses. No dia 5 de abril deste ano, teve alta do Hospital de Tapejara, recuperada da doença. Ela também lutava contra um câncer no pâncreas.

Veja:



O velório da artista começou às 4h desta sexta-feira (4) no Cemitério de Vila Lângaro, município que fica a cerca de 40 quilômetros de Passo Fundo. O enterro está marcado para às 17h.

Nascida em Porto Alegre, Berenice Azambuja era filha de pai músico e mãe artista de circo. Ainda criança, na década de 1960, apresentou-se no programa de auditório Clube do Guri, da Rádio Farroupilha, acompanhando Elis Regina no acordeão