WhatsApp fora do ar? Usuários apontam instabilidade nesta segunda-feira (3)

Usuários do WhatsApp relataram dificuldades utilizar o aplicativo para enviar fotos e figurinhas a outros contatos, na noite desta segunda-feira (3).

Segundo o site DownDetector, que monitora em tempo real falhas em serviços online, houve um pico de 1942 reclamações às 18h45, que seguiu até uma hora depois.

Das reclamações registradas na plataforma, 63% foram referentes ao envio de mensagens, 32% para aplicativo móvel e 2% acessar a versão do WhatsApp para navegadores.

No Brasil, as principais notificações vieram de Fortaleza, Recife, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba.

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Usuários reclamam em redes sociais

A falha no aplicativo de mensagens não passou despercebida para os usuários do X. Em uma postagem, um perfil brincou com a situação. "Ha, ha, ha... Pra completar esse dia, o WhatsApp resolveu ter um treco também", disse.

"Que ódio do WhatsApp que não envia por nada foto e eu trocando para o 5g achando que era problema no Wifi", ironizou outro usuário.

Na mesma rede social, o perfil "WABetaInfo", voltado para atualizações em tempo real, lançamentos de recursos e insights sobre o Whatsapp, chegou a afirmar que a falha poderia ser proveninente de um bug em uma versão beta do aplicativo.

Porém, minutos depois, voltou a dizer que o problema parece "mais amplo" e não estaria limitado a esta versão beta".

O WhatsApp ainda não se pronunciou sobre o que pode ter causado a falha em suas plataformas oficiais.

WhatsApp bloqueia contas para 'análise'

Mais cedo nesta segunda-feira, diversos usuários afirmaram que tiveram suas contas bloqueadas no WhatsApp de forma repentina e não foi motivada por qualquer violação às políticas da plataforma.

As contas que foram suspensas receberam da plataforma uma mensagem informando que estão "em análise" para verificar se seguem os termos de serviço da ferramenta.

O WhatsApp deu o prazo de 24 horas para apresentar o resultado da análise e liberar ou não o acesso ao aplicativo.