WhatsApp bloqueia conta de usuários para 'análise'; entenda

Diversos usuários afirmaram, nesta segunda-feira (3), que tiveram suas contas bloqueadas no WhatsApp. Conforme os relatos, a suspensão ocorreu de forma repentina e não foi motivada por qualquer violação às políticas da plataforma.

As contas que foram suspensas receberam da plataforma uma mensagem informando que estão "em análise" para verificar se seguem os termos de serviço da ferramenta. O WhatsApp deu o prazo de 24 horas para apresentar o resultado da análise e liberar ou não o acesso ao aplicativo.

Não é possível enviar mensagens com contas sob análise ou banidas.

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Reclamações

O bloqueio de contas afetou usuários no Brasil e em outros países. Nas redes sociais, internautas compartilharam relatos em português, inglês e espanhol falando sobre a suspensão das contas, sem motivo maior aparente.

O site DownDetector, que monitora problemas e quedas em serviços em tempo real, registrou um pico de 186 de reclamações sobre o WhatsApp às 11h43. A maior parte das falhas fazia menção ao aplicativo móvel e problemas no envio de mensagens.

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas pelos usuários, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

O WhatsApp ainda não se pronunciou sobre o problema.