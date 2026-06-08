Seminário sobre desafios da justiça penal reúne especialistas em Fortaleza
A abertura ocorreu no auditório da Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec).
A Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) sediou, nesta segunda-feira (8), o seminário "Desafios atuais da jurisdição criminal".
O encontro reuniu magistrados, advogados, defensores públicos, estudantes, integrantes do Ministério Público e outros interessados na área jurídica para um debate sobre a conjuntura do sistema brasileiro de justiça penal.
A abertura ocorreu no auditório da Esmec, no bairro Edson Queiroz, e contou com palestra ministrada pelo desembargador federal Walter Nunes da Silva Júnior, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5).
Também estavam presentes no encontro, que antecede o 3º Fórum Regional dos Juízes Criminais da 5ª Região (Forecrim), o desembargador federal Cid Marconi Gurgel de Souza, diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (Esmaf), e a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, diretora da Esmec.
Os participantes puderam ainda conferir o lançamento do livro do 2º Forecrim, publicação que reúne estudos, reflexões e propostas produzidas a partir dos debates realizados na edição anterior do evento.
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3º Forecrim
Após o seminário, será realizado o 3º Forecrim, destinado exclusivamente a magistrados federais e estaduais.
O evento proporciona um espaço de reflexão institucional, além de intercâmbio de experiências e construção de propostas voltadas ao aperfeiçoamento da jurisdição criminal.
Participarão do encontro integrantes da Justiça Federal da 5ª Região.
Na oportunidade, eles discutirão temas estratégicos relacionados à implementação do juiz das garantias, audiências de custódia, justiça restaurativa, execução penal, combate à superlotação carcerária, políticas públicas para o sistema prisional e outros assuntos.