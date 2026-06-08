Seminário sobre desafios da justiça penal reúne especialistas em Fortaleza

A Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) sediou, nesta segunda-feira (8), o seminário "Desafios atuais da jurisdição criminal".

O encontro reuniu magistrados, advogados, defensores públicos, estudantes, integrantes do Ministério Público e outros interessados na área jurídica para um debate sobre a conjuntura do sistema brasileiro de justiça penal.

A abertura ocorreu no auditório da Esmec, no bairro Edson Queiroz, e contou com palestra ministrada pelo desembargador federal Walter Nunes da Silva Júnior, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5).

Legenda: O desembargador federal Cid Marconi discursou durante o evento. Foto: Kid Jr./SVM.

Também estavam presentes no encontro, que antecede o 3º Fórum Regional dos Juízes Criminais da 5ª Região (Forecrim), o desembargador federal Cid Marconi Gurgel de Souza, diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região (Esmaf), e a desembargadora Joriza Magalhães Pinheiro, diretora da Esmec.

Os participantes puderam ainda conferir o lançamento do livro do 2º Forecrim, publicação que reúne estudos, reflexões e propostas produzidas a partir dos debates realizados na edição anterior do evento.

Veja também Segurança Caso Kaianne: Homem que ajudou a matar contadora muda versão e assume autoria do crime Segurança Júri inocenta acusado de homicídio na área do Mangue 937 em Fortaleza País Monique Medeiros deixa prisão após receber perdão judicial no caso Henry Borel

3º Forecrim

Após o seminário, será realizado o 3º Forecrim, destinado exclusivamente a magistrados federais e estaduais.

O evento proporciona um espaço de reflexão institucional, além de intercâmbio de experiências e construção de propostas voltadas ao aperfeiçoamento da jurisdição criminal.

Legenda: O seminário foi aberto e gratuito. Foto: Kid Jr./SVM.

Participarão do encontro integrantes da Justiça Federal da 5ª Região.

Na oportunidade, eles discutirão temas estratégicos relacionados à implementação do juiz das garantias, audiências de custódia, justiça restaurativa, execução penal, combate à superlotação carcerária, políticas públicas para o sistema prisional e outros assuntos.