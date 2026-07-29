Mãe de jovem do Piauí diz que filho desapareceu após sair para bate-volta em Fortaleza

Débora Gomes Borges busca informações sobre o filho Matheus Gomes de Moraes, de 19 anos. Ela afirma que o jovem desapareceu após dizer que sairia de Picos, no estado do Piauí, para fazer um bate-volta em Fortaleza na noite do último sábado (25).

Segundo a mãe, o último contato com Matheus ocorreu na manhã do último domingo (26), quando o filho informou pelo Instagram que já tinha chegado à capital cearense. Débora diz que o filho não levou documentos ou pertences.

A mulher relata que Matheus enfrenta quadro depressivo e realiza acompanhamento psiquiátrico. Segundo ela, o filho foi para Salvador, na Bahia, para tentar melhorar a situação. Lá, acompanhou o tio em alguns trabalhos.

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A ideia de levar o garoto para outro estado partiu justamente desse tio. "Se ele continuar tomando só remédio, vai ser pior", teria dito o familiar. No entanto, pouco mais de um mês depois, Matheus e o tio teriam se desentendido, o que motivou o retorno à cidade de Picos.

O jovem chegou à cidade natal na tarde de 25 de julho. A mãe reclama que pediu um carro por aplicativo para buscá-lo na rodoviária. A mulher não conseguiu ver o filho porque ela estava trabalhando quando ele deixou a residência e partiu dizendo que o rumo era Fortaleza.

Débora registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Picos. Segundo ela, a polícia informou que entraria em contato com a Delegacia de Desaparecidos no Ceará. No entanto, ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública diz não ter sido procurada até o início da tarde desta quarta-feira, 29.