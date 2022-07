Mario Frias já teve três princípios de infarto entre 2020 e 2021

O ator Mario Frias, ex-secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, de 50 anos, está internado pela terceira vez por conta de problemas no coração. Na última segunda (4), ele sofreu um infarto agudo do miocárdio.

A notícia da internação e do infarto foi divulgada por meio de um boletim médico publicado nas redes sociais do político. Agora, ele passou por um cateterismo e está reagindo bem, mas continua internado na UTI do Hospital Santa Lúcia, em Brasília.

A atriz Nivea Stelmann, ex-mulher do ator, fez alerta sobre a saúde dele nas redes sociais. Segundo ela, ele já havia sido avisado pelos médicos que devia cuidar da pressão arterial.

"Para de me matar de susto. Se cuida. Vai ficar tudo bem", disse ela. Atualmente, a atriz está em solo brasileiro passando férias com os filhos.

Sem previsão de alta

Enquanto isso, Juliana Frias, atual esposa de Mario, agradeceu o carinho recebido e revelou que o político ainda não tem previsão de alta.

O ex-secretário teve princípios de infarto em janeiro e em maio de 2021 e foi submetido a cateterismos em ambas as vezes. Além disso, segundo amigos próximos, ele já havia se sentido mal no final de 2020.

