Jovem morre após ser atropelado por trator em fazenda

Um garoto de 15 anos morreu atropelado por um trator em uma fazenda localizada na cidade de Ilicínea, zona rural de Minas Gerais, na terça-feira (14).

O equipamento estava sendo conduzido pelo próprio adolescente, segundo informações do g1.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou ao portal que o equipamento estava acoplado a uma colhedora de café.

Por motivos que as investigações devem explicar, o jovem perdeu o controle do equipamento.

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Com a intercorrência, a vítima, identificada como Mateus Alves Maia, foi atropelada pelo trator. O jovem morreu no local do acidente.

Foi necessária a desmontagem do trator para retirar o corpo do adolescente. Mecânicos voluntários da cidade realizaram o trabalho com o auxílio do serviço funerário.

Trabalho periciais foram realizados e as investigações seguem em andamento.