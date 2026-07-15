Jovem morre após ser atropelado por trator em fazenda

Foi necessária a desmontagem do trator para retirar o corpo do adolescente.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 17:45
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Legenda: Pela gravidade, o jovem morreu no local do acidente.
Foto: Reprodução / Funerária Pax Santa Rita Ilicinéa.

Um garoto de 15 anos morreu atropelado por um trator em uma fazenda localizada na cidade de Ilicínea, zona rural de Minas Gerais, na terça-feira (14).

O equipamento estava sendo conduzido pelo próprio adolescente, segundo informações do g1.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou ao portal que o equipamento estava acoplado a uma colhedora de café.

Por motivos que as investigações devem explicar, o jovem perdeu o controle do equipamento.

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Com a intercorrência, a vítima, identificada como Mateus Alves Maia, foi atropelada pelo trator. O jovem morreu no local do acidente.

Foi necessária a desmontagem do trator para retirar o corpo do adolescente. Mecânicos voluntários da cidade realizaram o trabalho com o auxílio do serviço funerário.

Trabalho periciais foram realizados e as investigações seguem em andamento.

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