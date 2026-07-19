Irmão do senador Cleitinho Azevedo morre aos 30 anos, em Minas Gerais

Morreu aos 30 anos o irmão mais novo do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), Matheus Augusto Azevedo, na tarde desse sábado (18), em Divinópolis, Minas Gerais. Ele estava em tratamento contra leucemia.

A informação foi confirmada pela prefeitura de Divinópolis, que decretou luto oficial de três dias. Em nota, o município manifestou "profundo pesar" pela partida de Matheus e prestou solidariedade aos familiares.

Na manhã deste domingo (19), Cleitinho publicou uma despedida ao irmão nas redes sociais. No texto, ele relembra o processo de doação da própria medula óssea para Matheus, ocorrido em 2008.

"O Senhor me deu a oportunidade de ser o doador do ser humano mais puro de coração e mais evoluído que conheci em toda a minha vida. Naquele momento, o Senhor salvou a vida do Matheus, mas também salvou a minha fé", escreveu.

O senador ainda pediu orações ao irmão, disse que o amava e agradeceu pela companhia dele nos últimos anos de vida.

"Vá ao encontro do nosso pai, ele está aí, te esperando, louco para te ver novamente. Eu vou ficar aqui cuidando da nossa mãe, dos nossos irmãos e da Débora, porque sei que o que você mais amava nesta vida era a nossa família", finalizou.

Veja publicação de Cleitinho

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Família havia pedido orações

Horas antes do anúncio da morte de Matheus, a família dele mobilizou as redes sociais com pedidos de orações e mensagens positivas. Nas publicações, eles informaram que ele enfrentava um momento delicado de saúde.

Matheus foi diagnosticado com leucemia há cerca de 18 anos e conseguiu vencer a doença. No entanto, o câncer voltou recentemente.

Segundo a família, ele chegou a realizar outro transplante de medula e esperava que o corpo reagisse bem.

Quem era Matheus Azevedo?

Matheus integrava uma das famílias com maior influência política em Divinópolis. Além do senador Cleitinho, ele era irmão do deputado estadual Eduardo Azevedo (PL) e do ex-prefeito Gleidson Azevedo (Republicanos).

Quando soube da morte do irmão, Eduardo também publicou um comunicado nas redes em que agradece a vida de Matheus e afirma acreditar que a separação não é definitiva.

"Tenho a certeza de que essa separação não será para sempre, pois sei que em breve nos veremos novamente, quando Jesus voltar. Até lá, meu irmão, descanse no Senhor", afirmou.

Matheus trabalhava no varejão da família em Divinópolis e era formado em Engenharia de Produção. Ele também cursava Gestão Pública, era casado com a engenheira de produção Débora Gontijo e não tinha filhos.