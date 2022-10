Igreja é depredada em São Mateus do Sul, no Paraná; imagem centenária foi destruída

Uma igreja em São Mateus do Sul, no interior do Paraná, foi alvo de depredação e teve 28 imagens religiosas, incluindo uma centenária de Nossa Senhora das Graças, destruídas. A Polícia Civil do Paraná investiga o ato criminoso, que ocorreu nessa segunda-feira (10) na Paróquia São Mateus.

Em nota divulgada pelo templo religioso, o bispo diocesano Walter Jorge Pinto lamentou o ocorrido e classificou o ato como "triste e desumano, que atinge a fé e o coração de milhares de pessoas".

"Confiamos em Deus e esperamos que tal pessoa possa responder de modo adequado pelos atos que cometeu e para que outros atos semelhantes a este não venham a acontecer mais", diz a nota.

A imagem centenária de Nossa Senhora das Graças veio de fora do País e, com ela, "existe toda uma história em cima dessa imagem e também pelo valor que ela representa para gente", segundo informou ao Uol o secretário responsável pela igreja, Crystian Amaral.

Legenda: A imagem de Nossa Senhora das Graças é centenária e veio de fora do País, segundo a paróquia Foto: Reprodução/arquivo pessoal

"Certamente podem ser muitas as causas que levaram a pessoa que profanou nosso templo em São Mateus a ter feito o que fez, até mesmo um ato de pura insanidade. Mas, no contexto atual, temos que nos alertar para o fato de possam existir motivações cujo objetivo é espalhar o medo e os conflitos no meio da sociedade", pontua o bispo Walter, em nota.

Suspeito identificado

A Paróquia São Mateus não tem câmeras de segurança, mas em entrevista ao Uol, o delegado Sérgio Luiz Alves informou que um suspeito já foi identificado e deve ser "autuado em breve".

"Ele deve responder pelo ato de vandalismo, já que estava sob efeito de drogas e álcool e já é conhecido na região por praticar pequenos delitos", explicou o delegado.

Paróquia fechada

Diversas imagens de santos, de outras aparições e também de Jesus foram quebradas e espalhadas pela igreja. A paróquia ficará fechada por tempo indeterminado, conforme o secretário.

"A área precisa ficar isolada momentaneamente, já que algumas imagens ainda podem ser restauradas. Temos que manter um certo cuidado, para só então abrir novamente", declara Amaral.