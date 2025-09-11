Homem invade Cristo Redentor e salta de paraquedas; Polícia investiga crime contra patrimônio

Um homem realizou um salto de paraquedas a partir do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na manhã da última quarta-feira (10). Ele acessou a estrutura do monumento e pulou da mão direita da estátua em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul da cidade.

A prática, identificada como base jump, modalidade em que o salto ocorre a partir de pontos fixos, é considerada crime contra o patrimônio cultural. A Polícia Civil abriu investigação para apurar o caso.

O episódio foi registrado pelo guia turístico David Moreira Figueiredo, que acompanhava um grupo de visitantes no momento do salto. Segundo ele, a cena foi percebida inicialmente por um segurança do santuário. David relatou ao g1 que chegou a pensar que poderia se tratar de uma ação publicitária e, em seguida, utilizou um drone para registrar as imagens.

Pouco depois, equipes da Polícia Militar chegaram ao local, mas o homem não foi mais encontrado. A ocorrência foi comunicada pelo Santuário Cristo Redentor à 7ª Delegacia de Polícia, em Santa Teresa.

A Polícia Civil informou que solicitou as imagens das câmeras de segurança e determinou perícia no monumento para identificar os envolvidos. O Cristo Redentor pertence à Arquidiocese do Rio de Janeiro e é reconhecido como patrimônio histórico e cultural.