EUA divulgam fotos inéditas de óvni registradas por astronautas

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos divulgou, na última sexta-feira (10), imagens captadas por astronautas durante a missão espacial STS-80, da Nasa, realizada entre os meses de novembro e dezembro de 1996, a bordo do ônibus espacial Columbia. As fotografias registram um óvni (objeto voador não identificado).

O material fotográfico integra o quarto volume de uma série de documentos oficiais publicada pelo Sistema Presidencial de Abertura e Relatórios sobre Encontros (Pursue), que reúne informações sobre fenômenos não identificados e possíveis indícios de vida extraterrestre. O arquivo também reúne registros produzidos entre os anos de 1949 e 2025.

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Nas imagens divulgadas pelo Departamento, o óvni aparece próximo ao centro da fotografia, à direita da borda da Terra. Em outras imagens, o objeto aparenta ter girado sobre o próprio eixo, permanecendo próximo ao centro da cena.

Segundo a análise oficial, esse movimento é compatível com o comportamento esperado de um objeto em órbita livre.

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos esclareceu que os arquivos divulgados tratam de casos não resolvidos.

Também informou que a falta de dados detalhados impede o governo americano de determinar, com precisão, a natureza dos fenômenos observados.