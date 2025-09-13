Corpo de pianista brasileiro desaparecido às vésperas de golpe na Argentina é identificado

O pianista brasileiro Francisco Cerqueira Júnior, conhecido como Tenorinho, desapareceu em Buenos Aires, na Argentina, em 1976, antes de um golpe militar naquele país, há quase 50 anos. Até então, ele permanecia sem paradeiro definido, mas teve o corpo identificado, segundo confirmou a embaixada do Brasil na capital argentina neste sábado (13).

"A embaixada do Brasil foi oficialmente informada sobre a identificação dos restos mortais do pianista Francisco Tenório Cerqueira Júnior, conhecido como Tenorinho, desaparecido em Buenos Aires na noite de 18 de março de 1976, nas vésperas do golpe militar na Argentina", apontou o comunicado.

As informações da própria embaixada contam que Tenorinho estava em turnê junto de Vinicius de Moraes, Toquinho, Mutinho e Azeitona, com passagens marcadas pelo Uruguai e pela Argentina.

Veja também Mundo Onda de protestos no Nepal deixou 51 mortos e mais de 12,5 mil foragidos, diz balanço Mundo Venezuela acusa os Estados Unidos de interceptar barco: ‘Ilegal e hostil’

Entretanto, logo após um show lotado no Grande Rex, em Buenos Aires, deixou o quarto em que estava no Hotel Normandie, foi comprar cigarros, mas nunca mais retornou. Assim como ele, muitos outros desapareceram durante a manutenção do regime golpista em solo argentino.

A Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF), organização científica independente responsável pela investigação de casos relacionados a desaparecimentos políticos, apontou que a identificação de Tenório Jr. foi realizada por meio da comparação de impressões digitais colhidas em março de 1976.

A autópsia do corpo foi realizada na época, constatando a morte por arma de fogo, mas Tenorinho foi enterrado sem identificação. Apesar de não ter sido recuperado, sabe-se que ele foi levado ao cemitério de Benavídez, também em Buenos Aires.

Relevância na música brasileira

Tenorinho era considerado, na época, aos 35 anos, e até os dias de hoje, um dos nomes mais importantes da música instrumental brasileira, se firmando como mestre na fusão de estilos como a bossa nova e o jazz.

"Nos últimos dias, graças ao trabalho da Justiça Argentina na busca da verdade sobre os desaparecidos, foi possível saber que o corpo de um homem encontrado em Don Torquato em 20 de março de 1976, dois dias após o desaparecimento, era Tenorinho", continuou a embaixada no comunicado.

Ao fim do texto, a embaixada também agradeceu à Câmara Federal de Recurso e à Procuradoria de Crimes de Lesa Humanidade "pelos esforços dedicados" à resolução do caso e pela busca de "Memória, Verdade e Justiça".