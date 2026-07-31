Gasolina com 32% de etanol será comercializada no Brasil a partir de sábado (1º); saiba o que muda

A gasolina no Brasil deve ser comercializada com 32% de etanol anidro a partir do próximo sábado (1º). O percentual anterior aplicado era de 30%, e a suspensão dele valerá, inicialmente, por 180 dias.

Segundo as regras da mudança, anunciada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no último dia 14 de julho, a validade pode ser prorrogada mais uma vez por igual período.

A medida, apontou o CNPE, considera a volatilidade no mercado de petróleo e combustíveis, em meio ao momento em que o país enfrenta custos mais altos dos combustíveis fósseis.

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Sem adaptação para veículos

A alteração, entretanto, não exigirá adaptação para quem dirige um carro flex moderno, como troca de peças ou mudanças no modo de abastecimento, por exemplo.

Para veículos antigos, importados ou fabricados exclusivamente para funcionamento com gasolina de menor teor de etanol, a orientação é consultar o manual ou a montadora antes de que qualquer mudança seja conduzida.

Testes do Ministério de Minas e Energia apontaram que a E32 não ocasionou impactos relevantes no funcionamento de veículos, inclusive no de motores não flex. Foram avaliadas questões como desempenho, consumo, partida a frio, emissões e dirigibilidade em laboratório e em condições reais de uso.

Apesar disso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública no fim de julho para demandar a suspensão do aumento da mistura de etanol.

O argumento seria o de que os testes não foram realizados de forma conclusiva, considerando que impactos ambientais não foram devidamente considerados.

O CNPE refutou que a mistura cause qualquer dano. "De acordo com os resultados, a utilização do E32 apresentou comportamento equivalente ao observado com misturas de menor teor de etanol, sem impactos relevantes no funcionamento dos veículos, inclusive aqueles equipados com motores não flex", disse uma nota do colegiado, formado por ministros e sociedade civil.