Governo lança programa de financiamento de motos para entregadores e motociclistas; confira regras

O Governo Federal lança nesta segunda-feira (27) a versão do programa "Move Brasil" para financiar motocicletas convencionais e modelos elétricos para entregadores, motociclistas de aplicativos e mototaxistas. O financiamento vale apenas para veículos 0km, totalmente produzidos no Brasil ou atendidos por incentivos federais.

Em junho, começou a versão para financiamento de carros. Agora, o financiamento contempla motonetas, ciclomotores, motocicletas flex de até 160 cilindradas, motocicletas elétricas e bicicletas elétricas com potência de até 7.500 W. O Governo não impôs um teto para o valor dos veículos financiados.

Quem pode socilitar crédito do Move Brasil?

Para solicitar o crédito, o trabalhador que atua por aplicativo deve ter ao menos seis meses de cadastro na plataforma e no mínimo 100 corridas ou entregas realizadas. Além do motociclista por app, também podem tentar o financiamento, ciclistas, motofretistas e mototaxistas contratados pelo regime CLT, com pelo menos seis meses de carteira assinada pela empresa.

As taxas de juros variam de acordo com o gênero do solicitante. Para homens, a taxa é de 12,5% ao ano. Para mulheres, 11,5% ao ano. Dados do Governo Federal indicam que, em operações semelhantes, bancos cobram a taxa de juros em média entre 25% e 30% ao ano em operações similares.

Veja também Carro elétrico paga IPVA no Ceará? Veja o que muda para quem aposta na eletrificação Consórcio de carro vale a pena? Veja como funciona e quando compensa

Passos para solicitar:

1. Realize o cadastro no site

Após a inscrição, o governo checa se o trabalhador atende aos critérios solicitados pelo programa. O período pode levar até 5 dias.

A aprovação do cadastro não garante liberação automática de crédito.

O financiamento depende da análise feita pela instituição financeira escolhida, que considera capacidade de pagamento e histórico de crédito do solicitante.

Só após a liberação de crédito pelo banco, o solicitante é autorizado a escolher o veículo.

2. Condições de crédito

O financiamento será garantido pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO), dispositivo para reduzir risco de operações e facilitar crédito aos trabalhadores.

Principais condições: