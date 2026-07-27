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Governo lança programa de financiamento de motos para entregadores e motociclistas; confira regras

O governo não delimitou o teto para o valor dos veículos.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 09:09 (Atualizado às 10:02)
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Legenda: Motoristas cadastrados e aprovados já podem solicitar possibilidades de financiamento com bancos.
Foto: JustPhotos22/Shutterstock.

O Governo Federal lança nesta segunda-feira (27) a versão do programa "Move Brasil" para financiar motocicletas convencionais e modelos elétricos para entregadores, motociclistas de aplicativos e mototaxistas. O financiamento vale apenas para veículos 0km,  totalmente produzidos no Brasil ou atendidos por incentivos federais. 

Em junho, começou a versão para financiamento de carros. Agora, o financiamento contempla motonetas, ciclomotores, motocicletas flex de até 160 cilindradas, motocicletas elétricas e bicicletas elétricas com potência de até 7.500 W. O Governo não impôs um teto para o valor dos veículos financiados. 

Quem pode socilitar crédito do Move Brasil?

Para solicitar o crédito, o trabalhador que atua por aplicativo deve ter ao menos seis meses de cadastro na plataforma e no mínimo 100 corridas ou entregas realizadas. Além do motociclista por app, também podem tentar o financiamento, ciclistas, motofretistas e mototaxistas contratados pelo regime CLT, com pelo menos seis meses de carteira assinada pela empresa.

As taxas de juros variam de acordo com o gênero do solicitante. Para homens, a taxa é de 12,5% ao ano. Para mulheres, 11,5% ao ano. Dados do Governo Federal indicam que, em operações semelhantes, bancos cobram a taxa de juros em média entre 25% e 30% ao ano em operações similares. 

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Passos para solicitar:

1. Realize o cadastro no site

Após a inscrição, o governo checa se o trabalhador atende aos critérios solicitados pelo programa. O período pode levar até 5 dias. 

A aprovação do cadastro não garante liberação automática de crédito. 

O financiamento depende da análise feita pela instituição financeira escolhida, que considera capacidade de pagamento e histórico de crédito do solicitante. 

Só após a liberação de crédito pelo banco, o solicitante é autorizado a escolher o veículo. 

2. Condições de crédito

O financiamento será garantido pelo Fundo Garantidor de Operações (FGO), dispositivo para reduzir risco de operações e facilitar crédito aos trabalhadores.

Principais condições: 

  • sem entrada;
  • financiamento de um veículo por beneficiário;
  • prazo de pagamento de até 48 meses;
  • carência de dois meses para o início das parcelas.

 

 

 

 

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