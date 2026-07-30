No primeiro semestre, Ceará conquista a vice-liderança no mercado automotivo de luxo no Nordeste

De janeiro a junho deste ano, a venda de veículos de alto padrão no Nordeste destacou-se em três estados: Bahia, Pernambuco e Ceará. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram 1.369 unidades vendidas no primeiro semestre.

Até agora, assim como ano passado, Pernambuco continua na liderança com 497 emplacamentos. A novidade fica por conta do Ceará que tomou a segunda posição com 451 unidades vendidas contra 421 da Bahia que fecha a tríade. A diferença do primeiro para o segundo é de menos de 50 modelos. Do segundo para o terceiro é 30 unidades.

De acordo com Ana Furtado, diretora Executiva da Regional Fenabrave Ceará/Sincodiv Ceará, o mercado de veículos de luxo no Ceará vive um momento bastante positivo e acompanha o fortalecimento da economia do Estado, o aumento da confiança do consumidor e a ampliação da oferta de marcas premium.

A especialista destaca que o desempenho registrado no primeiro semestre demonstra que existe um público cada vez mais consolidado e disposto a investir em veículos de maior valor agregado.

O fato de o Ceará assumir a segunda colocação no Nordeste, à frente da Bahia, reforça o amadurecimento do nosso mercado automotivo. Esse resultado é fruto do trabalho consistente das concessionárias, da expansão da rede de atendimento, da chegada de novas marcas e modelos premium e de um ambiente econômico favorável aos investimentos. A expectativa é de continuidade desse crescimento ao longo do segundo semestre, impulsionado pelo lançamento de novos veículos, especialmente eletrificados e híbridos, além da crescente busca dos consumidores por tecnologia, inovação, segurança e experiências diferenciadas. O Ceará consolida, cada vez mais, sua posição como um dos principais mercados de veículos de luxo da região Nordeste". Ana Furtado Diretora Executiva da Regional Fenabrave Ceará/Sincodiv Ceará

Particularidades

Por marcas, tratando-se exclusivamente de carros de passeio, as quatro primeiras posições foram fatiadas na região por BMW, Porsche, Volvo e Mercedes-Benz.

No Ceará, reinou Porsche (84), BMW (81), Mercedes-Benz (78) e BYD (56). Na Bahia, BMW (113), Volvo (87), Porsche (71) e Mercedes-Benz (42) enquanto em Pernambuco, BMW (147), Volvo (85), Mercedes-Benz (73) e Porsche (58). Outra coincidência é que nas três maiores capitais nordestinas, a BMW foi a marca que esteve no Top 3, ora como vice-líder da Porsche, no Ceará, ou como campeã tanto em Pernambuco como na Bahia.

E qual o modelo de passeio mais vendido nas três capitais? O BMW X1 (41 unid.), foi o preferido pelos baianos e pernambucanos (48 unid.). Já no Ceará, os cearenses optaram pelo Porsche Cayenne e 320i da BMW com 28 unidades empatadas.

Promessa a caminho

No Nordeste, principalmente no Ceará e Pernambuco, o fenômeno ficou por conta do Benza B5, da BYD, que em apenas dois meses de vendas, emplacou mais de 50 unidades desbancando marcas tradicionais como Land Rover, Audi. Sua melhor colocação foi em Fortaleza (CE), em quarto lugar, atrás da Mercedes-Benz com uma diferença apenas de três unidades.

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