Primeira dose contra Covid-19 já foi aplicada em todos os presos do Sistema Penitenciário cearense

As 23.175 pessoas que estão presas no Sistema Penitenciário cearense já receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19, segundo informação divulgada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) nesta terça-feira (31).

De toda a população carcerária, 4 mil já receberam também a segunda dose das vacinas, conforme dados da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) repassados pelo GMF. O número corresponde a cerca de 17,2% do total.

O TJCE destaca que o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário foi importante para garantir o avanço da vacinação nos presídios cearenses. Integram o GMF também a SAP, a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), a Superintendência Estadual do Sistema Socioeducativo (Seas), a Assembleia Legislativa do Ceará, o Ministério Público do Ceará (MPCE), a Defensoria Pública Geral do Ceará, Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE), o Conselho Estadual de Direitos Humanos, o Comitê Estadual de Prevenção aos Homicídios, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente e a Pastoral Carcerária.

Luciana Teixeira Juíza titular da 2ª Vara de Execuções Penais de Fortaleza Na condição penitenciária no Ceará, a privação de liberdade nunca vai ser uma privação da dignidade das pessoas que estão em cumprimento de alguma pena. E essa situação penal não vai ser uma experiência de abandono, sob nenhuma perspectiva de política pública. Exemplo disso é que, com o esforço conjunto de todas as instituições que fazem parte do Comitê de Combate à Covid, criado pelo TJCE, nós concluímos a vacinação de todos os apenados do Estado.”

Entre as ações realizadas pelo Grupo, o Tribunal de Justiça do Ceará destaca a solução dos problemas relacionados à ausência de documentação obrigatória, como o Cadastro de Pessoa Física (CPF), para a inclusão dos internos e internas no cadastro de vacinação do Estado. Mais de 4 mil detentos estavam nessa condição e foram vacinados nos últimos dias.

Victor Montenegro Defensor público Somada a participação fundamental do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria, conseguimos resolver essa situação muito importante que era a vacinação de mais de 4 mil internos sem CPF do sistema penitenciário. Em meio à pandemia, vacinar todos os internos garante o direito à saúde de todo o sistema penitenciário, incluindo os servidores públicos e familiares que visitam as pessoas em situação de reclusão. Uma vitória coletiva cuja consequência é o respeito ao direito fundamental à saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal”.