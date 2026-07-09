Motorista bate em poste e arrasta outros dois na Av. Rogaciano Leite, em Fortaleza

A colisão de um carro em um poste na Avenida Rogaciano Leite, em Fortaleza, na madrugada desta quinta-feira (9), acabou com três postes danificados. Informações da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) apontaram que uma mulher, condutora do veículo, foi a responsável pelo primeiro choque e, logo depois, ainda no carro, saiu arrastando os demais pela via.

O ocorrido levou ao bloqueio da avenida nos dois sentidos, tanto em direção à Avenida Washington Soares como para a Cidade dos Funcionários.

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Segundo o órgão, a motorista não sofreu ferimentos na colisão, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro após ser abordada por agentes responsáveis.

Apesar do bloqueio, a via foi liberada para o tráfego de veículos já durante o início da manhã.