Mapa das facções: onde a Massa ainda enfrenta o CV no Ceará?

Por alguns anos, a facção Massa Carcerária/Tudo Neutro (TDN) chegou a ocupar 40% do território cearense. Nos últimos meses, alguns dos maiores líderes da organização criminosa migraram para a facção Comando Vermelho (CV), levando ao domínio rival parte dos redutos mais estratégicos da facção cearense.

No município de Caucaia, a TDN que já foi quase absoluta, agora ocupa apenas bairros litorâneos, como Icaraí e Cumbuco. "Ela (a Massa) já perdeu terreno naquela zona da Jurema, Potira e Nova Metrópole, foi extirpada dali pelo CV", afirmou uma fonte sigilosa da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

O último reduto onde a facção ainda seria forte é na região da Messejana, nas comunidades do Coqueirinho, Parque São Miguel e Levada. A organização também permanece atuando no bairro Lagoa Redonda, mas ainda assim perdendo parte do território.

Ainda segundo a fonte, o suposto líder da Massa nessas localidades é Irineudo Ferreira Lima, conhecido como 'Pequeno'. Irineudo está preso no Ceará e responde a processos de homicídio qualificado e roubo.

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Em 2026, a AIS 16 (Área Integrada de Segurança), à qual a Messejana pertence, figurou o ranking de área mais violenta da capital, com 43 mortes registradas. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Ainda segundo a fonte sigilosa, a Massa teria recentemente se unido a membros da antiga Guardiões do Estado (GDE) e da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) na tentativa de enfrentar o CV.

Ainda assim, a facção segue em queda após líderes "rasgarem a camisa" e membros importantes terem sido presos. A partir disso, os cearenses "perderam a hegemonia" no estado, aponta a fonte.

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "além das operações policiais para localizar e prender integrantes de organizações criminosas, as Forças de Segurança também têm atuado na asfixia financeira do crime organizado"

(Leia a nota na íntegra abaixo)

Fundador da Massa migrou para o CV

Em 2025, Antônio Gerlando Sampaio Viana, conhecido como 'Toinho das Armas' e apontado pelas autoridades como um dos fundadores da Massa Carcerária/Tudo Neutro (TDN), decidiu trocar de facção, sendo agora, um membro do CV.

'Toinho' está atualmente preso na Unidade Prisional de Segurança Máxima do Estado do Ceará (UP-Máxima). Em 2021, quando a Massa foi criada, ele foi o responsável pelas primeiras ações da organização criminosa ao lado de Francisco Cilas de Moura Araújo, o 'Mago Caucaia'.

Cilas é o líder nº1 da Massa no Ceará e cumpre pena na mesma unidade que 'Toinho'. A equipe de reportagem obteve alguns vídeos postados recentemente nas redes sociais, afirmando que o 'Mago Caucaia' também teria migrado para o CV.

Entretanto, essa informação não foi confirmada pelas autoridades ouvidas pela reportagem.

Outro líder importante da Massa também migrou recentemente para o CV. Mardônio Maciel Vasconcelos, conhecido como 'MRD' ou 'Restrito', era apontado como o "braço operacional" dos fundadores da Massa.

'MRD' segue foragido e agora atua como líder do Comando Vermelho (CV) nos bairros Parque Soledade e Parque São Gerardo, em Caucaia. Segundo a investigação, populares relataram que o homem frequenta os bairros sempre usando "cordões de ouro".

Em 2021, durante uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), policiais encontraram um caderno com informações sobre o tráfico de drogas em Caucaia. Esse caderno supostamente foi abandonado por criminosos que empreenderam fuga.

Nas anotações, a sigla 'MRD' aparece como um dos nomes a receber pagamento. De acordo com a investigação, um valor superior a R$ 180 mil teria sido traficado sob a liderança de Mardônio.

Legenda: Antes de integrar a Massa, o 'MRD' já tinha sido membro do CV. Foto: Reprodução.

Além dos membros que rasgaram a camisa, algumas mortes e prisões também resultaram na recente queda da Massa.

Filho do 'Mago Caucaia' é preso no Ceará

No dia 6 de março de 2026, Kildary William Cavalcanti, o 'Filho do Cilas' foi preso pela PCCE. O acusado segue detido na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto (CPPL 3).

Legenda: Kildary William Cavalcanti foi preso pela Polícia Civil do Ceará em março deste ano. Foto: Reprodução

Kildary é considerado "filho de criação" de Francisco Cilas de Moura Araújo, o 'Mago Caucaia'. Em interrogatório, o acusado disse que sua mãe manteve relacionamento com Cilas por alguns anos e, por isso, ele seria conhecido como filho dele.

Kildary negou qualquer envolvimento com facções criminosas. De acordo com o relatório da PCCE, enquanto estava solto, Kildary manteve contato com Cilas por meio de advogados usados como "porta-vozes".

A advogada em questão seria Aline Cunha Martins, que no Cadastro Nacional da OAB (CNA) aparece como advogada regularizada. Ao ser questionada, a Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE) informou que "não presta informações sobre andamento de processos disciplinares".

(Leia a nota na íntegra abaixo)

Aline Cunha era advogada do 'Mago Caucaia' e também representou Kildary em um processo de 2023. Em uma das conversas interceptadas entre Kildary e a advogada, o acusado pede que ela pergunte ao 'Mago Caucaia' se ele poderia enviar uma espingarda ao filho.

"Os caras vão me matar, fala pra ele aí", escreveu Kildary. O pedido teria sido negado por Cilas. Atualmente, o 'Filho do Cilas' é representado pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, que informou que "permanecerá acompanhando o processo, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais".

(Nota da SSPDS na íntegra)

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que com as estratégias e protocolos adotados pelo Governo do Ceará e o trabalho ininterrupto das Forças de Segurança, em todo o ano de 2025, 2.541 pessoas foram presas ou apreendidas por envolvimento com grupos criminosos (Orcrim), no estado do Ceará, representando um aumento de 96,1% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 1.296 capturas. De janeiro a maio deste ano, em todo o Ceará, já foram capturados 859 suspeitos de integrar organização criminosa. O que representa um aumento de 19,1% quando comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram capturados 721 suspeitos envolvidos nesse tipo de crime. É importante destacar que esses resultados positivos são fruto da dedicação do trabalho integrado dos profissionais das forças de segurança, que atuam unindo ostensividade, investigação e inteligência, além dos investimentos do Governo do Ceará em concursos públicos, aquisição de armas, viaturas e outros equipamentos que fortalecem o trabalho das Forças de Segurança no combate à criminalidade.

Além das operações policiais para localizar e prender integrantes de organizações criminosas, as Forças de Segurança também atuam na asfixia financeira do crime organizado. Para isso, a Polícia Civil utiliza ferramentas de inteligência financeira para identificar patrimônio ilícito, rastrear movimentações financeiras suspeitas, bloquear contas bancárias e apreender bens adquiridos de atividades criminosas e, dessa forma, enfraquecer a estrutura financeira desses grupos criminosos.

No âmbito da Polícia Judiciária, além da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), vinculada ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), a PCCE também conta com a Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro (DCLD) e o laboratório de lavagem de dinheiro, ambos do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA). Somente nesta semana, uma operação da PCCE resultou no cumprimento de 46 mandados de prisão contra integrantes de grupo criminoso. Na ocasião, também foi solicitado à Justiça o bloqueio de contas bancárias vinculadas aos investigados, cujos valores movimentados ultrapassam R$ 1 bilhão.

Entre as ações do Governo do Ceará, está o Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), iniciativa do programa Ceará Contra o Crime que consiste em estabelecer metas, conforme os estudos dos indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), para a redução da criminalidade com base científica em manchas criminais. Outro avanço importante foi a regulamentação do Sistema Estadual de Inteligência da Segurança Pública, que ampliou o efetivo de 135 para 791 agentes atuando na área. Além disso, é importante reforçar a reestruturação das Forças de Segurança do Ceará ocorrida em março de 2025.

As mudanças tiveram o objetivo de modernizar as instituições. Para isso, foram criados: quatro comandos operacionais, nove batalhões e 19 companhias para a Polícia Militar do Ceará (PMCE); o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e o Departamento de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio (Depatri), duas Delegacias de Repressão contra o Crime Organizado (Draco) nas regiões Norte e Sul, além de 20 novas seccionais e 30 setores de inteligência para a PCCE; três Coordenadorias de Perícia Regionalizadas, dez células de gestão dos núcleos do Interior, 23 novos núcleos de Perícia e quatro coordenadorias na sede: inteligência, custódia, vestígios forenses e segurança da informação e desenvolvimento institucional para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A Supesp e a Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) também foram beneficiadas com a reestruturação.

A pasta ressalta também que 83 municípios do Ceará possuem bases do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da PMCE. A interiorização do videomonitoramento conta com 6.068 câmeras em funcionamento. Já a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS/CE conta com cinco bases distribuídas de maneira estratégica em todo o Ceará, elas estão em: Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Crateús e Quixadá.

A SSPDS reforça ainda que entre 2023 e 2026, mais de 5,7 mil novos profissionais foram nomeados, reforçando as ações desenvolvidas também nos municípios do interior.

Como mais uma ferramenta de combate à criminalidade e o enfrentamento às organizações criminosas, o Governo do Ceará desenvolveu e implantou o Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri). É importante destacar que o programa é voltado à realização de ações estratégicas para o cumprimento de diligências em endereços de foragidos da Justiça, com foco na redução dos índices de criminalidade, especialmente dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI). A maioria dessas diligências é realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que além de realizar o patrulhamento ostensivo para evitar que crimes ocorram em determinadas região, também, no que concerne ao Procumpri, realiza o trabalho de fiscalizar endereços de foragidos da Justiça e de seus familiares. O intuito é desestimular novas condutas de criminosos e prendê-los, além de impactar diretamente na diminuição de mandados em aberto.

A iniciativa, que funcionou em caráter experimental ao longo do último ano, foi regulamentado no último dia 29 de dezembro de 2025, por meio do decreto nº 37.055/2025, assinado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, e pelo secretário da SSPDS, Roberto Sá, culminou no ano passado em 1.935 capturas e 43.493 diligências. Somente neste ano, de janeiro até o dia 31 de maio deste ano, o programa já resultou em 649 capturas e 12.398 diligências.

Além do policiamento ostensivo e investigativo realizado pelas Polícias Civil e Militar, as operações contam com o suporte de um painel informatizado que registra e centraliza as informações das diligências realizadas em campo, com o objetivo de aprimorar o monitoramento, a gestão e a análise das ações. Os trabalhos também contam com o apoio das Coordenadorias de Inteligência (Coin), Integrada de Planejamento Operacional (Copol), Integrada de Operações de Segurança (Ciops), Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic) da SSPDS".

(Nota completa da Defensoria Pública do Estado do Ceará)

"A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) informa que atua na defesa de Kildary William Cavalcanti Rebolças, em cumprimento à sua missão constitucional de assegurar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. A instituição permanecerá acompanhando o processo, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais".

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.