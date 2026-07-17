Homem de 68 anos é conduzido à delegacia após agredir pai de 90 anos e irmã em Forquilha

Vítima declarou que irá pedir medida protetiva de urgência.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Julho de 2026 - 14:26
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Legenda: PM foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) ao local.
Foto: DIvulgação/PMCE

Um homem de 68 anos foi conduzido à delegacia por suspeita de agredir o próprio pai, de 90 anos, e a irmã, de 73 anos, na tarde de quinta-feira (16), no bairro Alto Alegre, no município cearense de Forquilha.

As vítimas teriam sido agredidos durante discussão. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. 

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Uma equipe foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para atender à ocorrência de violência doméstica.

No local, os policiais apuraram que o suspeito, supostamente sob efeito de álcool, teria agredido o pai.

A irmã dele, de 73 anos, tentou intervir para impedir as agressões, mas também acabou sendo agredida..

Caso foi registrado como vias de fato

Após a intervenção policial, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sobral para a adoção das medidas cabíveis

Na unidade policial, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por vias de fato.

Ainda segundo a Polícia Militar, a vítima informou que pretende solicitar uma medida protetiva de urgência em favor dela e do pai, de 90 anos, para garantir a segurança de ambos.

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