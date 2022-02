Vitórias e lideranças tranquilizadoras

Não há nada melhor para espantar questionamentos do que vitórias e lideranças de grupo. O Fortaleza ganhou do Bahia e manteve a liderança do Grupo A; o Ceará ganhou do Atlético em Alagoinhas e manteve a liderança do Grupo B. Abençoadas vitórias. O Leão, desta vez, mostrou-se Leão desde o início. Moisés continua sendo o melhor. Dele o passe para Romero desencabular ao marcar seu primeiro gol com a camisa tricolor. Depois, ele próprio, Moisés, fez o segundo gol. A vitória do Fortaleza (3 x 1) retratou a superioridade do time de Vojvoda. Em Alagoinhas, o Ceará fez a parte que lhe cabia. Embora superior, o Vozão, em alguns momentos, sentiu dificuldades. Mas a vitória fez justiça a quem produziu melhor. Numa jogada típica de Nino Paraíba, o apoio e o cruzamento para a área. Se Lídio não tivesse assinalado gol contra, Vina marcaria para o Ceará. Foi um fim de semana tranquilizador. Agora, tricolores e alvinegros vão ingressar numa nova frente: as quartas de final do Campeonato Cearense. Amanhã o Ceará já enfrentará o Iguatu, quarto colocado da fase de grupos. No dia 24, quinta-feira, o Fortaleza enfrentará o Pacajus, terceiro colocado. Aí começará uma outra história.

Cabra da peste

Moisés está com a bola toda. Chegou e se estabeleceu. No Fortaleza ninguém tem jogado mais e melhor que Moisés, o divisor das águas, o divisor dos mares. Nem mesmo Lucas Crispim, antes o melhor dos melhores, tem conseguido superar Moisés na produção coletiva. Moisés, cabra da peste, até aqui o melhor dentre os que chegaram recentemente ao Pici.

Porteira aberta

O gol do argentino Silvio Romero tem grande significação. Não apenas por ser o primeiro com a camisa tricolor, mas por ser o gol que quebra as tensões. O gol que extingue a ansiedade do atleta. Enquanto o primeiro gol não sai, há uma expectativa que incomoda. Saiu o gol. Porteira aberta. Agora é deslanchar, relaxar, respirar fundo. E, claro, sair para novos abraços.

Quartas de final

Agora o Ceará terá de concentrar atenções no certame estadual. Folga na Copa do Nordeste, pois seu próximo jogo será apenas no dia 06 de março, no Castelão, diante do CSA. Entretanto, pelo Campeonato Cearense já atuará amanhã (jogo de ida) diante do Iguatu, fazendo o jogo de volta no dia 26, sábado, também no Castelão.

Objetivo