Surpresas nas contratações

No futebol, as incertezas aumentam nos períodos de reformulação. As comissões técnicas, por mais que avaliem nomes, sabem que uma coisa é o currículo e que outra coisa bem diferente é o estado do jogador. No ano passado, o Ceará trouxe o atacante Rafael Sóbis. Nome de prestígio. Jogador qualificado. Quando a bola rolou, nem de longe o Sóbis do auge. Teve lampejos. E pronto. Vi agora os novos nomes de Ceará e Fortaleza. Gente que vai, gente que vem. Gente que sai, gente que fica. Pela ficha técnica, beleza. Pelos vídeos, beleza. Mas, na verdade, espécie de melhores momentos bem selecionados pelos empresários profissionais. No Vozão, puxando aqui da memória, Yone González, Jael, João Ricardo, Jordan, William Oliveira, Jorginho, Vinícius Machado, Marlon e Stiven Mendoza. No Fortaleza, chegadas de Lucas Crispim, Robson, Matheus Jusssa e Éderson. E saídas de Roger Carvalho, Ederson, Gabriel Dias e Derley. Não dá para decorar tantos nomes. É esperar a utilização de todos eles. Somente aí, de forma isolada, será possível saber quem será quem nesta luta pela titularidade que cada um vai querer. É um jogo. Vale a sorte. Uma aposta ou várias apostas. Às vezes aparece um que ninguém nem espera.

Fatos concretos

Há dois anos, se muito, no Ceará houve duas contratações que chamaram atenção pelos valores: os retornos de Wesclay e Leandro Carvalho. O elevado dinheiro empregado tinha por base o belo futebol de ambos na primeira passagem pelo Ceará. Jamais jogaram o mesmo futebol de antes.

Reserva

Por isso mesmo adoto certa reserva quando chamado a opinar sobre contratações. Prefiro esperar alguns jogos para, de forma concreta, opinar sobre o que estou vendo e não sobre vídeos e currículos. Os números e os vídeos às vezes levam a ilusões logo desfeitas quando a bola rola.

Estreia

Hoje, às 19:30, pela Copa do Nordeste, vou ver o Fortaleza que seu presidente Marcelo Paz quer diferente. Na abertura de um novo ciclo, enfrenta o CRB no Castelão. Claro que não pode surgir em poucos dias um novo Leão. Mas a proposta do Marcelo é para mudar já. A conferir, pois.

Pílulas

A propósito de Copa do Nordeste, o Ceará que estreou e empatou com o ABC em Natal, Estádio Frasqueirão, nada tem a ver com o grande Vozão que fez bonito na Série A nacional. Diria que foi apenas um arremedo para estreia imediata. O verdadeiro Vozão vem por aí.