Rendimentos e os gramados ruins

Há desculpas amarelas. Aliás, nem sei porque amarelas. Que tem a ver amarelo com desculpas? Há desculpas esfarrapadas. A verdade é que os gramados ruins têm levado a culpa das apresentações ruins. Pode influenciar, mas não a ponto de justificar um time grande quebrar a bola. Pelo sim, pelo não, no Estádio Morenão, onde o gramado não é bom, o Ceará, sem jogar nada, foi eliminado. Sim, mas no gramado ruim do Estádio Canarinho em Porto Velho-RR, o Ceará, embora sem jogar bem, ganhou e eliminou da Copa do Brasil o São Raimundo. No bom gramado do Castelão, o Ceará voltou a jogar bem. Ganhou do CSA (2 x 0), mantendo ritmo forte. Reconquistou a confiança da torcida. Entretanto, nesse mesmo gramado bom, empatou com o Iguatu, resultado que teve consequência desastrosa. O Fortaleza, no bom gramado do Castelão, goleou e eliminou do Campeonato Cearense o Pacajus. Mas, no gramado ruim do Estádio Lindolfo Monteiro, o Leão jogou muito mal. Segurou o empate, mas passou por momentos de dificuldades. Correu risco de perder a partida. Até que ponto, enfim, serve de desculpa para derrotas o estado do gramado? Quero acreditar que, mais do que o estado do gramado, o que atrapalha é a soberba.