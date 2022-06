Lanterna que iluminou o Maracanã

Grande Fortaleza. Notável Fortaleza. Uma vitória para espantar todos os fantasmas que o atormentavam na Série A. Tinha de ser no lendário Maracanã o reencontro do Leão com o triunfo. Um dia tinha de acontecer a virada de página. E aconteceu. Mas o tricolor ainda fez raiva à sua torcida. E a fez por um primeiro tempo, onde poderia ter marcado três gols, mas saiu com um empate (1 x 1). Na segunda fase, mais mérito do Leão. Administrou a pressão aplicada pelo Flamengo. Optou pelos contra-ataques. Teve chance com Pikachu. Teve chance com Hércules. Hugo fez milagre. Mas finalmente, já nos acréscimos, a justiça divina, que tarda, mas não falta, fez brilhar a lanterna. Uma lanterna de luz renovadora, conduzida por um garoto iluminado: Hércules. O gol da vitória (1 x 2). O gol da esperança. O gol para mudar o destino do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O gol que traz de volta a confiança, a autoestima. Este é o Fortaleza de Vojvoda. É o Fortaleza de Zé Welison, ontem o melhor do Maracanã. Que show de Zé Welison. O Fortaleza está na lanterna, mas não é lanterna: ocasionalmente está na última colocação. A torcida voltou a ver o time daquelas camisas.