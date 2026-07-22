DN Business anuncia economista Ana Paula Vescovi; inscrições abertas

A primeira edição do DN Business — fórum corporativo voltado ao debate de economia, tendências de mercado, atração de investimentos e desenvolvimento regional — acaba de confirmar o nome de mais uma palestrante. Trata-se da economista Ana Paula Vescovi, executiva com vasta experiência no mercado financeiro nacional.

Com o tema "Transformando diagnóstico em vantagem competitiva", o evento busca oferecer dados estruturados para empresários em um momento de incerteza global e preocupação quanto ao cenário fiscal brasileiro.

Além de Ana Paula Vescovi, já foram confirmados no evento a presença do economista Eduardo Giannetti e do economista-chefe da XP, Caio Megale.

As inscrições para acompanhar a análise de Vescovi e de demais especialistas já estão disponíveis na plataforma Sympla.

O público interessado pode optar pelo ingresso Padrão (R$ 349), que garante acesso ao ciclo de palestras, ou pelo ingresso VIP (R$ 849), que inclui um almoço exclusivo voltado ao networking direto com os palestrantes e lideranças do mercado.

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Economista tem passagens pelo mercado financeiro e pelo Governo Federal

Ao longo de mais de 30 anos de atuação, Vescovi se notabilizou como economista e executiva em áreas como estratégia, macroeconomia, finanças públicas e governança.

A economista ocupou os cargos de secretária do Tesouro Nacional e de secretária-executiva do Ministério da Fazenda durante o governo do ex-presidente Michel Temer (2016-2018), além da presidência do Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal.

Como último cargo, esteve entre 2019 e junho de 2026 à frente da área de macroeconomia do Banco Santander Brasil.

Esteve presente no apoio de governos, empresas, investidores e instituições na análise de cenários, formulação de políticas e tomada de decisões estratégicas em ambientes de elevada complexidade e transformação.

SERVIÇO 1º DN BUSINESS