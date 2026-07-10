​Conheça Caio Megale, o economista-chefe da XP que estará no DN Business

Economista-chefe da XP, Caio Megale é um dos palestrantes do fórum corporativo DN Business, realizado pelo Sistema Verdes Mares (SVM). O evento ocorre no dia 10 de agosto de 2026, às 8h, no Teatro RioMar Fortaleza.

A partir do tema "Transformando diagnóstico em vantagem competitiva", o encontro irá orientar empresários e apresentar dados estruturados frente ao cenário fiscal brasileiro e ao contexto internacional.

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As inscrições podem ser feitas no Sympla e estão disponíveis em duas modalidades:

Ingresso Padrão (R$ 349): garante acesso ao ciclo de palestras;

garante acesso ao ciclo de palestras; Ingresso VIP (R$ 849): inclui almoço exclusivo voltado ao networking direto com os palestrantes e lideranças do mercado.

O DN Business 2026 debaterá verticais como inovação tecnológica e produtividade; cenário fiscal e reformas estruturais; crescimento econômico sustentável; cenários para o Nordeste e o Ceará, entre outros.

Para Megale, o evento é uma oportunidade de discutir os principais desafios da economia brasileira e os efeitos sobre empresas, investidores e famílias. "O Ceará e o Nordeste têm papel cada vez mais relevante nessa agenda, tanto pelo potencial de atração de investimentos quanto pela capacidade de impulsionar novos vetores de crescimento regional", ressalta.

COMO PARTICIPAR

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Como o ajuste fiscal pode conter a inflação, segundo Megale

Em declarações públicas anteriores, o economista Caio Megale já afirmou que um ajuste fiscal consistente contribui para controlar a inflação, enquanto uma política fiscal expansionista tende a manter a alta dos preços e obrigar o Banco Central a sustentar os juros elevados por mais tempo.

Segundo ele, uma expansão expressiva dos gastos públicos aumenta a demanda por bens e serviços e pode pressionar a inflação quando a economia já opera próxima de sua capacidade.

Megale também argumenta que o risco fiscal influencia a inflação por meio da taxa de câmbio, e afirma que um cenário de fragilidade nas contas públicas deteriora as expectativas dos agentes econômicos, levando empresas a incorporar esse risco na formação de preços.

Conheça a trajetória do economista

Formação: Graduado em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), com mestrado na PUC-Rio.

Experiência Acadêmica: Foi professor de Economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC SP).

Carreira profissional: Economista-chefe da XP, foi secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio e diretor de Programas no Ministério da Economia entre 2019 e 2020.

Antes, foi secretário municipal da Fazenda de São Paulo de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. No mesmo período, foi vice-presidente da Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais (ABRASF).

Entre 2011 e 2016, foi associado do Itaú Unibanco e um dos responsáveis pela equipe de economistas do banco. Anteriormente, foi economista do Lloyds Asset Management, Máxima Asset Management e Gávea Investimentos. Em 2005, participou da fundação da Mauá Investimentos, da qual foi sócio e economista-chefe até 2010. Tem artigos publicados nos principais jornais do País.

SERVIÇO: 1º DN BUSINESS

Data: 10 de agosto de 2026 (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Teatro RioMar Fortaleza (CE)

Inscrições: Link oficial no Sympla.