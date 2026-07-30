Apreensão de alimentos impróprios chega a 2 toneladas em supermercado de Messejana

Cerca de duas toneladas de alimentos impróprios para consumo foram apreendidas no supermercado Frangolândia, no bairro Messejana, em Fortaleza. O número foi atualizado nesta quinta-feira (30) pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

O estabelecimento passou inspeção sanitária no estabelecimento nessa quarta-feira (29), quando foram encontrados produtos vencidos, alimentos com características sensoriais alteradas, como cor e odor, e a presença de pragas como baratas e moscas. Além disso, o supermercado adotava prazos de consumo após a abertura diferentes dos recomendados pelos fabricantes.

No total, foram recolhidas aproximadamente duas toneladas de carnes, aves, embutidos, hambúrgueres, queijos, bebidas lácteas, iogurtes e outros alimentos, que serão encaminhados para descarte em aterro sanitário.

Segundo a agência, os alimentos apreendidos eram produtos perecíveis que estavam sendo conservados em temperatura inadequada, "condição que compromete sua qualidade e segurança, tornando-os impróprios para o consumo".

"São alimentos em condições que podem causar danos graves à saúde, como infecções alimentares, levando inclusive à necessidade de atendimento nas unidades de saúde e até de internações”, explica Marco Ferreira, fiscal de vigilância sanitária da Agefis.

Presença de baratas e moscas

Condições higiênico-sanitárias precárias, como a presença de baratas e moscas em áreas de manipulação e armazenamento também foram constatadas, assim como equipamentos e utensílios em más condições de conservação, a falta de licença sanitária para parte dos produtos e ausência de documentação de fornecedores.

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Penalidades

A Agefis autuou o supermercado pelas irregularidades. Conforme o órgão, a empresa deverá apresentar defesa e solucionar os problemas apontados pela fiscalização.

Uma nova inspeção será realizada para verificar o cumprimento das determinações.

"Caso as irregularidades persistam, poderão ser aplicadas novas penalidades administrativas, incluindo novos autos de infração e, conforme a legislação, a interdição do estabelecimento", explica a Agefis.

A agência irá definir as penalidades após a conclusão do processo administrativo.

Posicionamento da empresa

Até o fechamento desta matéria, a assessoria da rede Frangolândia não havia se manifestado oficialmente sobre as denúncias nem informado quais providências estão sendo adotadas para corrigir as irregularidades.

Como denunciar

A população pode acionar a fiscalização por meio da Central 156, do site Denúncia Agefis ou do aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponível para Android e iOS.