Volante do Fortaleza, cearense Rebeca Costa disputará Sul-Americano Sub-17 pela Seleção Brasileira

A volante Rebeca Costa, atleta do Fortaleza, de 16 anos, disputará Campeonato Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira. A competição acontecerá no Uruguai.

A cearense participou de todo o período de preparação para o Sul-Americano sob o comando da técnica Simone Jatobá. No último confronto preparatório antes de embarcar para Montevidéu, Rebeca esteve em campo na goleada do Brasil contra o América-MG por 5 a 0 e contribuiu com uma assistência.

Natural de Pindoretama e cria das categorias de base do Fortaleza, Rebeca Costa entrou para a história do clube sendo a primeira atleta a jogar pela Seleção Brasileira representando as cores tricolor.

A estreia do Brasil acontece na quarta-feira (02), às 18h30 (horário de Brasília), contra a Argentina, no Estádio Charrúa, em Montevidéu. Presente no Grupo B, as brasileiras ainda enfrentarão Bolívia, Paraguai e Venezuela.